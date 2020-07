annonse

Det var på mandag at Joe Biden kom i skade for å sitere Mao Zedong, leder av Kommunistpartiet i Kina og de facto diktator frem til sin død i 1976.

Under en innsamlingsaksjon for presidentkampanjen ble Joe Biden spurt om sitt syn på krisehjelp til kvinner, og det var da uttalelsene angivelig falt rapporterer Fox News. Det var utsagnet «Kvinner holder halve himmelen oppe» som ble brukt av Biden, som hevdet det var et «gammelt kinesisk ordtak».

Men riktig så gammelt er det ikke. Uttrykket ble først brukt av Mao Zedong for ca 70 år siden som grunnlag for likestillingspolitikken under den kinesiske revolusjon i 1949.

Å sitere Mao er særlig sensitivt i amerikansk politikk om dagen fordi demokratene oppfattes som påvirket av stadig mer venstreradikale krefter. Joe Biden utarbeider nå en felles politisk plattform med sin argeste rival om nominasjonen, Bernie Sanders. Sanders har åpent omtalt seg selv som «sosialist».

I tillegg er forholdet mellom USA og Kina på frysepunktet og den strategiske rivaliseringen omtales av stadig flere som begynnelsen på en kald krig. Det har også vært kontroverser knyttet til Joe Bidens sønn Hunter Bidens oppdrag knyttet til kinesiske aktører.

