Den alt for ofte venstreorienterte kommentatoren Frank Rossavik i Aftenposten har gjort seg noen betraktninger om mediene i USA etter at jødiske Bari Weiss gikk av som debattredaktør i New York Times.

Dette skjedde etter at hun ble mobbet av egne kolleger og krenkede horder på Twitter/ Facebook.

Weiss er utskjelt som «nazist» og «rasist» for sine objektive kommentarer om forhold i det amerikanske samfunnet. I følge Frank Rossavik vil hennes avskjed styrke et utbredt og ganske riktig bilde av «venstrevridde amerikanske medier».

Tenk det: Selveste Frank Rossavik i den tidligere borgerlige avisen Aftenposten innrømmer altså at de største mediene i USA er venstrevridde, og han skriver blant annet i sin kronikk i Aftenposten hvordan man ser at de er venstrevridde, disse amerikanske riks-, regions- og lokalmediene:

– Primært vises det i meningsstoffet, men for noens vedkommende også i nyhetsdekningen, dvs. i journalisters valg av saker, intervjuobjekter, spørsmål som stilles og ord som brukes.

Sviktende tillit

Det er nettopp disse forholdene knyttet til fake news og «samfunnsnedbrytende og venstrevridd journalistikk» den amerikanske presidenten Donald Trump peker på, og Trump er ikke alene om å tenke slikt i USA.

Frank Rossavik kan fortelle at kun 41 prosent av amerikanerne har tillit til store nyhetsmedier, ifølge en måling fra Gallup i 2019. Det er selvfølgelig først og fremst i Demokratenes velgermasse at tilliten til de innenlandske mediene er størst.

Nettavisens Gunnar Stavrum slår fast med Bari Weiss′`avgang at på kort tid har to av de ledende debattredaktørene i det som trolig har vært verdens mest anerkjente avis (New York Times) sagt opp sine stillinger.

– Felles for begge er at de har ønsket å publisere meninger som bryter med avisens kampanje mot Donald Trump og for protestbevegelsen Black Lives Matter, skriver Stavrum.

Gunnar Stavrum peker i likhet med Frank Rossavik på at når det historiske flaggskipet for en åpen, liberal debatt får slik kritikk, som New York Times får, så er det symptom på en større trend i USA.

En fersk analyse av ni ulike OECD-land viser at USA helt klart er det landet med størst vekst i følelsesmessig polarisering – som er et mål på hvor sterkt du misliker partiene du er uenig med.

Så til norske forhold og norske aviser

Du som er våken, kan lese og skrive og følger med på hva norske medier fokuserer på, kan ikke unngått å ha registrert hvor norske medier henter mye av sitt stoff fra, hva angår USA og Donald Trump.

Det er fullt legalt å mislike eller like Trump, og ofte skapes det følelser hos oss på bakgrunn av hva vi leser og ellers får formidlet oss gjennom mediene.

NRK, TV2 og øvrige store mainstream medier i Norge/ est-Europa forteller oss en historie. Vi stoler dessverre alt for ofte blindt på det vi leser, hører på radio og ser på TV. Så viser det seg gang på gang at vi får servert en agenda som villeder oss, og der kildene for eksempel i USA er politisk orienterte medier, med en tung slagside i en retning, nemlig til venstre.

Når Fox News eller Breitbart i USA omtales i NRK og øvrig MSM i Norge heter det for eksempel «den sterkt høyre-orienterte nettavisen Breitbart», men vi ser ikke lignende karakteristikk rettet mot New York Times i retning venstreorientert.

NRK og øvrig MSM unnlater konsekvent å stille kritiske spørsmål om ståsted hos sine likesinnede, og i likhet med NTB klippes og limes det mye fra medier som har «de riktige verdiene».

Norske redaktører og norske journalister dropper å stille seg selv spørsmål om det er presseetisk og moralsk holdbart å lage reportasjer basert på «venstrevridd presse» i f.eks. USA fordi det faller norske redaksjoner så naturlig å svelge det som kommer derfra med hud og hår.

Det er klart det er et demokratisk problem, ikke bare i USA, men også i Norge når leserne blir fortalt «halve sannheter», ren skjær løgn og deler av sannheten underslås.

Norske journalister bør ta inn over seg at de har mistet tiltro i befolkningen og at dette til stor grad skyldes partiskhet i mange temaer der pressen er mer et mikrofonstativ for venstresidens politisk korrekte syn på ting enn å referere fakta nøytralt.

Videre ser vi at fakta ofte snus opp-ned i enkelte saker, og det males ut et bilde som ikke stemmer med virkeligheten (jfr. Sissel Wolds mangeårige Israel-dekning for NRK).

Man må søke alternative nyhetskilder for å få et balansert nyhetsbilde, som veier opp den skjeve fremstillingen norske journalister bedriver.

Feige, ryggesløse politikere

Nettopp derfor er det et gedigent paradoks at vi skattebetalere i Norge skal holde liv i norske aviser ved å bidra med minst 2 milliarder i pressestøtte årlig ++ og at vi holder liv i NRK med 6 milliarder i året og TV2 med inntil 135 millioner kroner årlig i fem år i en avtale fra 2018.

Vi er altså prisgitt feige, ryggløse politikere, som ønsker å bli gjenvalgt. Du blir ikke gjenvalgt, dersom du kommer på kant med mediene.

Vi er også prisgitt kampanjejournalistikk av verste sort, der redaksjonene finsorterer hvem de skal intervjue, hvordan sakene skal presenteres, hvem som skal kvestes og hvem som skal berømmes, og som Frank Rossavik beskriver det vedrørende USAs medier dreier dette seg om «venstrevridd tankegang» også i norske redaksjoner.

Som tallene nedenfor viser har norske journalister ekstremt stor sympati med partiene lengst til venstre, sammenlignet med andre velgere. Man skal ikke lete lenge, se mange nyhetssaker, høre mye radio før man finner «tendensiøs dekning», propaganda og saker plukket ut for å markedsføre ideologiene til de politiske partiene journalistene står nærmest.

Jeg gjentar til det kjedsommelige: «Dette er et demokratisk problem!»

Årsaken til at demokratiet svekkes ved denne type journalistikk vi ser norske medier bedriver er at hele sannheten sjelden eller aldri presenteres, og da heter det på godt norsk «vi føres bak lyset» og vi velger altså alt for ofte politikere mediene selv ønsker å skape et bilde av er bra for oss.

Fra Medieundersøkelsen 2019 kan vi se hva norske journalister ville ha stemt, dersom det var Stortingsvalg:

Rødt 12%, SV 21,1%, Ap 22,3% og MDG 13,3%.