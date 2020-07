annonse

Torkel Brekke er professor i kulturelt og religiøst mangfold ved Oslomet, han mener «antirasisme» har blitt en trussel mot akademisk frihet.

Det han omtaler som en «religiøs vekkelsesbevegelse» har fått fotfeste i USA – det vil snart skje i Norge også, om vi ikke tar til fornuft, sier han.

Brekke advarer i Morgenbladet om en urovekkende utvikling, han sier at kolleger i USA er engstelige for å tale fritt i frykt for å bli hengt ut, miste jobben eller få ødelagt karrieren. Dette på grunn av fanatisk antirasisme.

Brekke omtaler utviklingen som «tragisk».

Han referer til McWhorter fra Columbia University. Han sier at det vi ser nå er den tredje bølge med antirasisme, den første var kampen mot slaveriet, og den andre var borgerrettigheter. Den tredje er overflødig og farlig, mener McWhorter. Den vil endre tanker og følelser, slik som en religiøs vekkelse – der en vil endre menneskers tro og private moral.

Ross Douthat i New York Times skriver at antirasisme har klare spirituelle og religiøse elementer. Det dreier seg om omvendelse og bekjennelse. Den handler om å finne kjettere. Den handler om heksejakt.

– Jeg har over flere år snakket med amerikanske kolleger og venner om hva som skjer ved USAs universiteter. Mange har advart, sier Brekke og tilføyer:

– Jeg synes i dag det er pinlig å tenke tilbake på samtaler jeg hadde for fire eller fem år siden, hvor jeg sa til venner på andre siden av Atlanterhavet at jeg ikke kunne skjønne hva de var redde for. Og hvis de hadde rett i at deres frihet var under press, noe jeg betvilte, var dette ikke noe vi kom til å se i Norge eller Europa.

Konsekvensene av den tredje antirasismen er at den motarbeider en åpen debatt. Det blir en flokkmentalitet, der de innfører illiberale retningslinjer og regler om riktig oppførsel og straffer om noen sier noe feil.

– Vi har allerede begynt å se episoder med represalier og irettesettelser mot frittalende forskere i Norge og Sverige, og vi kan være sikre på at presset bare vil øke dersom vi ikke forsvarer våre liberale verdier og institusjoner, skriver han.