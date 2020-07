annonse

Hun tegnet homofile barnefamilier og katter i regnbuefarger, og ble for dette idømt 75.000 rubler i bot. Nå venter det også en langt alvorligere pornografi-tiltale.

Navnet kan du først som sist lære deg: Julia Tsvetkova er ingen hvemsomhelst, men har tilhengerskarer over hele Russland, og kan mobilisere titalls demonstranter i hovedstaden Moskva, selv om hun bor 600 mil unna. 27-åringen har egen Wikipedia-artikkel på seks språk.

Nå har magistratretten i Komsomolsk-na-Amur, en by i Det fjerne østen nær Stillehavet, ilagt Tsvetkova en bot på 75.000 rubler, vel 9.900 kroner. Dette opplyser Tsvetkova selv til nyhetsbyrået AFP. Summen er godt og vel en månedslønn for en ung kvinne i perifere strøk.

Grunnen er tegninger hvor Tsvetkova blant annet fremstiller homofile barnefamilier, katter i regnbuefarger og matrjosjki, malte tredukker, som holder hender. Retten mente at dette er LHBT-propaganda rettet mot barn og ungdom, noe som er et brudd på landets lover.

Tsvetkovas innvending om at tegningene ble postet i sosiale fora rettet mot voksne og merket med aldersgrense 18+, ble ikke tatt til følge av retten.

En av Tsvetkovas tegninger viser en familie bestående av to kvinner, et spedbarn samt en katt. Mens den ene kvinnen er feminin med langt, fyldig hår og rosa topp, fremstilles hennes partner som en tatovert lesbe av typen flatbanker, herunder med blek hud, sorte klær og blåfarget hår.

Videre viser tegningen to menn og det som synes å være to tenåringsgutter. Alle smiler de fra øre til øre, noe som underbygger Tsvetkovas budskap om at kjærlighet fra foreldrene – ikke foreldrenes kjønn – bestemmer hva som er en familie.

– Sem’ja tam, gdje ljubov’, en familie er der hvor kjærligheten finnes. Støtt LHBT+-familier, står det på tegningen, foruten hashtaggen #СемьяГдеЛюбят.

Utover boten kan Tsvetkova få inntil seks års fengsel for påstått produksjon og distribusjon av pornografi. Tsvetkova, som driver bloggen «Vagina Monologues», har nemlig tegnet vaginaer og publisert disse kunstverkene.

Kroppspositivisten Tsvetkova mener at kvinners kropp er for skambelagt – mer enn menns – og vil med sine tegninger normalisere kvinnekjønnet. Denne tolkningen deles imidlertid ikke av russiske påtalemyndigheter, som ugjerne ser erotikk i offentligheten, uansett om denne er hetero- eller homoseksuell.

Tsvetkova, populært kalt Tsvet (farge, blomst), fikk støtte under en massedemonstrasjon i Moskva 27. juni. Flere av demonstrantene bar plakater med budskap som «Frihet for Tsvetkova».

Selv om det ikke arrangeres gay pride i Russland, har homoseksualitet både preget by- og nyhetsbildet i sommer. En grunn er den russiske folkeavstemningen 1. juli, hvor president Vladimir Putin fikk gjennomslag for sine grunnlovsendringer, herunder en bestemmelse som begrenser ekteskapet til mann og kvinne.

Det bidro også at USAs og Storbritannias ambassader i Moskva begge hengte opp LHBT-flagget på sine bygninger. Den amerikanske ambassaden (avbildet nedenfor) ligger midt i Moskva, og flagget fikk dermed stor oppmerksomhet blant byens innbyggere, hos politikere og ikke minst i det internasjonale corps diplomatique.

Putin valgte en humoristisk respons på stuntet, og antydet at flaggingen kanskje uttrykker at ambassaden er full av homser. Dermed scoret Putin dobbelt poeng hos russerne: ett for rask replikk, en egenskap som russere verdsetter, og ett for å gi amerikanernes maskuline selvbilde et ballespark.

Сегодня мы завершаем празднование Месяца Гордости 🏳️‍🌈 – #PrideMonth, но мы продолжаем защищать права и основные свободы всех людей во всем мире. Права #ЛГБТ – это права человека. Права человека универсальны. Это же так просто. ❤️🧡💛💚💙💜 #Pride2020 #LGBTI #HumanRights pic.twitter.com/eIYwXFX8xu — Посольство США в РФ (@USEmbRu) June 30, 2020

Homoseksualitet var ulovlig under sosialismen, og ble legalisert i 1993, to år etter Sovjetunionens fall. Putins syn er at voksne frivillig kan inngå seksuelle relasjoner, samboerskap og andre avtalerettslige forhold. Dette omfatter også næringsvirksomhet, blant annet skeive utesteder og saunaer, som Moskva har flust av.

Putin setter imidlertid foten ned ved likekjønnet ekteskap. Videre er Putin motstander av at barn og ungdom skal utsettes for seksuell propaganda, og har uttalt at en person ikke bør pådyttes noe, men få «vokse opp, bli voksen og velge sin egen sti».

Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner har intet særskilt lovvern mot diskriminering i Russland. Homofobi kan imidlertid rammes av straffelovens paragraf 282, som forbyr å oppildne til hat mellom folk, raser og religioner.

Dette har et bakeri i Sibir fått erfare. I lokalet hang det nemlig et skilt med påskriften «Sopere ikke tillatt», foruten andre ytringer om «sodomitter». For dette ble de i 2019 dømt av retten, som mente at skiltet ydmyker homoseksuelle som gruppe og at det kan påvirke folks holdninger til homoseksuelle i negativ retning.