annonse

annonse

Omsetningen til medieselskapet Schibsted falt med 143 millioner kroner i andre kvartal, målt mot samme periode i fjor.

Schibsted omsatte for 3.073 millioner kroner. Samme periode i fjor omsatte de for 3.216 millioner kroner.

Konsernsjef Kristin Skogen Lund sier i en børsmelding at selskapet er tydelig berørt av koronakrisen, men at tallene nå er på vei opp.

annonse

Inkludert tall fra Adevinta hadde de en omsetning på 4.645 millioner kroner i år, sammenlignet med 4.798 millioner kroner i fjor.

Schibsted har som slagord at de skal drive frem forandring gjennom innovasjon, og anser seg selv som en fundamental kraft for demokratiet. Selskapet eier blant annet VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Finn i Norge, samt den svenske avisen Aftonbladet, som av mange regnes som et talsrør for den sosialdemokratiske regjeringen.