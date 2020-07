annonse

En svensk lege hjalp ALS-syk mann med å avslutte livet. Nå er han mistenkt for medvirkning til drap.

– Jeg vil ha det prøvd i en domstol om jeg har gjort noe ulovlig, sier legen Staffan Bergström til det svenske nyhetsbyrået TT.

Mannen som var syk av ALS hadde planlagt å reise til Sveits for å avslutte livet. Men coronaviruset gjorde dette umulig. Da bestemte legen Staffan Bergström seg for å tilby mannen en dødelig dose av et sterkt sovemiddel.

Mannen i 60-årene, som er en tidligere toppidrettsutøver, fikk diagnosen ALS for et par år siden. Han ble delvis lam og fikk problemer med å puste selv.

Bergström er professor emeritus ved Karolinska instituttet, og formann i foreningen «Retten til en verdig død», som er for aktiv dødshjelp. Nå har han anmeldt seg selv, og ønsker at saken skal opp i retten, skriver Dagbladet.

Kontroll over eget liv

Til Dagens Nyheter sa den avdøde mannen en dag før han døde:

– To minutter etter at jeg fikk diagnosen tenkte jeg: jeg vil ha kontroll over mitt eget liv – inkludert døden.

– Hvorfor kan jeg ikke bare få lov til å reise til Karolinska eller et annet sykehus og få hjelp til en verdig død? Hvorfor er jeg nødt til å reise til Sveits? Jeg fatter det ikke.

Den norske legeforening er motstandere av aktiv dødshjelp, men blant befolkningen er det et stort flertall for at dette skal være tillatt. Leder av rådet for legeetikk, Svein Aarseth, er ikke overrasket over at tre av fire var positive til å tillate aktiv dødshjelp. Liknende tall framkommer i tilsvarende undersøkelser i andre vestlige land.

– Legeforeningens standpunkt er klart og tydelig. Hele vår etiske ryggmarg er basert på at vi skal lindre, trøste og behandle. Å bidra aktivt til at noen avslutter sitt eget liv, strider mot alt vi står for, sier Aarseth til Dagbladet.

