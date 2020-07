annonse

TV 2 har reist til Sarpsborg og rapporter om et «somalisk miljø i sorg».

Natt til onsdag ble den lille byen Sarborsborg omgjort til et mareritt. En somalisk mann gikk amok med kniv og stakk ned tre kvinner. En av de var Marianne Haugen som ventet på sin datter da hun plutselig ble knivstukket og drept av knivmannen.

TV 2 har fredag sendt journalister til Sarpsborg der de har intervjuet den somaliske mannen Hanad Hassan Mohammed. Han forteller TV 2 om et nærmiljø i «sorg».

– Det er veldig viktig at vi har et tett samarbeid med politiet og kommunen. Vi skal fortsette med det. Og så håper vi at det som har skjedd ikke skjer igjen, sier Mohammed til TV 2.

Ifølge Document.no skal ingen innvandrere ha lagt ned blomster der Marianne Haugen ble drept.

– De som legger ned minneblomster er norske, skriver Document-redaktør Hans Rustad.

Slettet facebookinnlegg

TV 2 skriver ikke at mannen er siktet for drap og drapsforsøk, men at han er «siktet etter forholdene».

– Mannen er siktet for de faktiske forhold, skriver TV 2. Tre ganger i artikkelen skriver TV 2 at mannen er «siktet for forholdene».

Både TV 2 og NRK har fokusert på drapsmannen helsetilstand etter drapene. Begge nyhetskanalene har fått kritikk for sin dekning av drapssaken i Sarpsborg. Flere har kritisert mediene i Norge for å ikke navngi mannen eller legge ut bilde.

Da NRK torsdag la ut nyheten at det var Marianne Haugen som ble drept i Sarpsborg på facebook, måtte de til slutt fjerne hele innlegget etter massiv kritikk.

Flere kommenterte blant annet at de ønsket å vite hvorfor NRK dysset ned drapssaken.

