The National Museum of African American History and Culture er en del av det nasjonalt drevne Smithsonian Institution.

De har en hjemmeside som blant annet definerer individualisme, vitenskap og hardt arbeid som et symbol på «hvithet».

Nettsiden er antageligvis omlag en måned gammel, ifølge Breitbart. Her kan man lese seg opp på definisjoner på «systemisk rasisme».

Blant annet henvises det til en oversikt fra 1990, som sier at hvithet inkluderer individualisme, kjernefamilien, betydningen av den vitenskapelige metode, og en tro på at hardt arbeid er nøkkelen til suksess.

