Antall unge uføre har økt stadig de siste syv årene.

I fjor økte antallet unge uføre med 2.000. De siste syv årene har antallet unge uføre doblet seg fra 10.000 til 20.000, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2016 lanserte regjeringen et garantitilbud for unge arbeidsledige under 30 år, og i 2018 lanserte de en inkluderingsdugnad med flere tiltak for å få folk inn i arbeidslivet, spesielt personer med hull i CV-en.

Leder av forskningsgruppa for arbeidsliv og inkludering ved forskningsinstituttet Norce, Tonje Fyhn, er overrasket.

– Det er overraskende at disse tiltakene ikke får utslag på statistikken, sier hun.

Også stortingsrepresentant, Nils Kristen Sandtrøen (Ap), sier at disse tallene er helt i strid med de politiske målene Stortinget har vedtatt.

Fyhn mener kutt i arbeidsavklaringspenger, lav utdanning og manglende videregående skole er viktige faktorer til økningen.

