annonse

annonse

Det er i et innlegg i Dagsavisen at 25 år gamle Ashwi Mire reflektere over Norge.

– I den siste perioden har jeg lest om en rekke hendelser om folk som opplever ubehageligheter og hat, skriver hun.

Hun nevner en sak fra Elverum, der en somalisk familie skal ha blitt trakassert. Men også Maria Menas historie gjør henne skremt.

annonse

– Hvordan skal jeg tørre å reise utenfor Oslo, hvor man også stadig leser om mange som opplever rasisme i Oslos gater. Det som også kommer fram er at folk ikke reagerer på trakassering og hendelser dersom det oppstår rundt dem, skriver hun i Dagsavisen.

Men Ashwi Mire har mørk hud og er oppvokst i Oslo, men har ingen egne erfaringer med rasisme. Tvert imot skriver hun at «Oslo for meg er et trygt sted som jeg opplever ganske mangfoldig. Både med tanke på etnisitet, religion, seksualitet og funksjonsnivå.»

Hun skriver også videre at:

– Jeg har et inntrykk av at alle vil kunne finne sin plass, uavhengig av hvem de er og hva slags forutsetninger de bærer med seg.

annonse

– Men når jeg leser at slikt også skjer i storbyen, stusser jeg over om jeg tør å reise utenfor Oslo, skriver hun.

Reaksjonene hennes kommer ikke på det hun selv har opplevd i Norge, men på det hun har lest de siste ukene:

– Jeg føler meg rett og slett fanget her, fanget av tanken på å ikke bli møtt med vennlighet. Fanget av å bli dømt. Fanget av å bli angrepet og trakassert. Fanget av hat.

Hun avslutter innlegget på følgende måte:

– Så jeg spør deg igjen kjære Norge, er det trygt nok for meg å oppleve deg?

annonse

– Viser hvordan mediene skaper inntrykk av rasisme

Resetts redaktør Helge Lurås har tidligere skrevet om hvordan såkalte «antirasister» overdriver omfanget av rasisme og hvordan mediene altfor ukritisk slipper til de innvandrerne som vil fremme historien om rasisme, mens de som har andre erfaringer ikke slipper til.

– Dette innlegget av Ashwi Mire er et klart symptom på at selve fortellingen om rasisme som fremmes i mediene skaper et inntrykk om rasisme som er falsk, sier Lurås i en kommentar til Resett.

– Mire eksponerer, uten at hun kanskje selv er klar over det, at hennes egen erfaring i Norge settes til side og erstattes av de fortellingene hun leser om i mediene.

Lurås sier at mediene rett og slett skaper falske forestillinger på grunn av måten de selektivt plukker ut hva de formidler og hvem de slipper til.

– Det er absurd at vi her har en norsk innvandrer som har bodd her i mange år nå plutselig har blitt redd for å reise ut av Oslo fordi hun har lest historier om rasisme, sier Lurås.

Les også: Dette er galt med «antirasistene»

Han viser også til at Ashwi Mire har egen erfaring utenom Oslo tidligere. Hun har nemlig studert i Hamar. Og om den opplevelsen hadde hun i 2018 bare gode ord. Til Høgskolen i Innlandets nettsted uttalte hun valgte å studere på Hamar fordi hun hadde «et ønske om å komme seg litt vekk fra hovedstaden, men samtidig også ha en følelse av å studere i en slags storby.»

Hun omtalte da Hamar som et «perfekt valg» der hun trivdes både med det faglige og sosiale.

– Det sosiale miljøet på Hamar er fantastisk. Det var alltid noe som skjedde. Alt fra fellesmiddager, felles filmvisninger, bowling, kinoturer, studentaktiviteter med ulike studentorganisasjoner til 17. mai frokoster og julemiddager. Det eneste som satte grenser var hvor mye man ønsket å være med på, sa hun til eget studiested.

Og hennes uttalelser falt i en sak Høgskolen i Innlandet hadde om at hun hadde gått «rett ut i fast jobb».

Lurås sier han skulle ønske norske medier reflekterte litt mer over måten de er i ferd med å forme et unødvendig negativt syn på Norge. Han mener også at fortellingene om rasisme kommer til å bli en selvoppfyllende profeti.

– Folk som går rundt og tror at de er offer og som er redde for rasisme, kommer til å oppføre seg på en måte som gjør at de nettopp kommer til å stikke seg ut, sier Lurås.

– Og det kan være på grunn av noe helt annet enn hudfargen sin, men nettopp fordi de utstråler en tro på at andre oppfatter dem som annerledes.

Han viser til at Ashwi Mire med måten hun uttalte seg på i 2018 viser hvordan man kan opptre på en måte som minsker sannsynligheten for at man blir utsatt for diskriminering.

– Hun er positiv, glad og takknemlig. Det er akkurat slike mennesker man har lyst til å ansette. Og Mire fikk da også jobb umiddelbart etter studiene. Hvis hun hadde møtte til jobbintervju med frykt i øynene og en tro på at hun kom til å bli diskriminert, kunne det gått veldig annerledes, sier Lurås.

– Ingen ønsker å ha folk rundt seg som stadig tror de er et offer.