annonse

annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett med løpende hendelsesnyheter.

03:18 NTB: To menn får behandling på sykehus etter å ha fått knivskader i et slagsmål mellom flere ungdommer på Grønland i Oslo. En person er pågrepet.

– Vi har nå pågrepet en person vi mener har vært involvert i hendelsen. Vi jobber nå med å finne ID på flere navngitte personer. Vi utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser i løpet av natten, skriver politiet på Twitter.

annonse

Vi har nå pågrepet en person vi mener har vært involvert i hendelsen. Vi jobber nå med å finne ID på flere navngitte personer. Vi utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser i løpet av natten. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 18, 2020

03:06 NTB: En mann i begynnelsen av 20-årene er omkommet i en trafikkulykke i Lillehammer. Pårørende er varslet, opplyser politiet i Innlandet.

– Det er en enslig bil som har kjørt av veien og deretter havnet på taket i veibanen. Føreren ble erklært død på stedet, sier operasjonsleder Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt.

02:14 NTB: En mannlig bilfører er frigjort og sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en trafikkulykke ved Stålneset i Langfjorden i Alta.

annonse

Personen er frigjort fra bilen og fraktet til Hammerfest sykehus med redningshelikopter, opplyser politiet i Finnmark.

02:03 NTB: En kraftig brann i et garasjebygg på Tolvsrød i Tønsberg er under kontroll. Det var en stund fare for at brannen kunne spre seg til nærliggende bygg.

– Det er omtrent fem meter til nærmeste bolig. Det brenner kraftig, sa operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til VG.