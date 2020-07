annonse

Striden rundt kritikken av Foslis «Mot nasjonalt sammenbrudd. Norge i masseinnvandringens tid» har tatt en ny vending. Nå ønsker Samtiden å publisere anmeldelsen. De skal ha et teama om polarisering og mener at striden rundt Foslis bok passer inn.

Tidsskriftet Prosa bestilte en kritikk av boken, men da den antatt og honoraret var utbetalt fikk redaktør Merete Røsvik kalde føtter. Hun ville ikke gi den slags bøker oppmerksomhet, det skrev hun i en epost til kritikeren. Men i media påstår hun at refuseringen kommer av dårlig kvalitet. Dette fikk litteraturkritiker Per Hem til å protestere. Andre betegnet Røsviks praksis for «scenenekt» og hennes offentlige kritikk av Hem som «maktmisbruk».

Nå får han en ny sjanse i Samtiden. Neste temanummer skal handle om polarisering.

– Jeg har vært oppmerksom på Foslis bok. Når det skal handle om polarisering, er det naturlig med en anmeldelse av en bok som kan sies å polarisere debatten. Etter debatten om anmeldelsen, er det også prinsipielt viktig å trykke den, sier redaktør Christian Kjelstrup til Klassekampen og legger til.

– Saken viser at vi har et ytringsklima som har sine klare begrensninger. Man må vurdere de mest radikale sakene som virkelig setter ytringsfriheten på prøve, fra sak til sak. Dette er ikke en sånn sak.

Redaktøren sier også at denne debatten minner om de andre splittende debatter om kontroversielle temaer.

– Vi har fått et ytringsklima der visse temaer, som innvandring, rasisme, kjønn og legning, nesten uvilkårlig utløser surhet og sårhet begge veier, og deler kommentarfeltene i to. Vi er i ferd med å få amerikanske tilstander.

Prosa svarer Klassekampen at Samtiden står fritt til å gjøre egne valg. De mener det er en ikke-sak og at det er agurktid. Det er vanlig at redaktører refuserer, så dette er fjæren som ble til fem høns.