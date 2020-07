annonse

Sarpsborg tingrett forbyr offentliggjøring av navnet til mannen som er siktet for knivdrapet på Marianne Haugen.

Mannen (31) som er siktet for drap og drapsforsøk etter å ha knivstukket tre kvinner i Sarpsborg tirsdag kveld, kan ikke navngis, skriver Document.

Norsk Redaktørforening (NR) har etter initiativ fra Document anket denne avgjørelsen. Hans Rustad, som er sjefredaktør i Document, mener dette går på rettsfølelsen løs.

– Dette er mørklegging, og jeg tror at folk reagerer veldig sterkt på det. Vi ser det på responsen på de sakene vi har skrevet om denne saken, det er et voldsomt engasjement. Dette utfordrer folks rettsfølelse, sier han.

Redaktørforeningen stiller seg i sin anke uforstående til hvorfor mannens navn må anonymiseres.

«At tiltaltes identitet skal skjermes av hensyn til etterforskningen gir liten mening. Det har formodningen mot seg at personer som kan tenkes å sitte på bevis i form av opplysninger om som har betydning for etterforskningen ikke også kjenner siktedes identitet.», skriver de.

Hans Rustad mener sannheten må komme frem.

– Vi kan ikke kjøpslå med den, hva slags samfunn skulle det bli? Når en kvinne blir stukket ned når hun intetanende sitter i bilen og venter på datteren sin. Først et voldsomt drama i mediene, og så taushet. Den kontrasten sier alt. Det polariserer, det vekker antagonisme, sier Rustad.

Redaktørforeningen minner avslutningsvis tingrettsdommer Sverre S. Aarmo om følgende:

«Vi minner for ordens skyld også om at vedkommende er siktet for en svært alvorlig straffbar handling og at det i slike tilfeller normalt er både straffe- og erstatningsfritt å gjengi siktedes navn.»