I Klassekampen tar tidligere Antirasistisk Senter-leder et kraftig oppgjør med sensureringskulturen og sier at man må tåle å høre meninger man er uenig i.



– I førti års arbeid mot rasisme har jeg sett utallige folk som er intolerante og antirasister, sier Salimi til Klassekampen.



Han mener det norske samfunnet har blitt mer åpent og tolerant og viser blant annet til at det er politikere med minoritetsbakgrunn i alle partier, fra Frp til Rødt.

Han er i motsetning til dagens Antirasistisk Senter-leder Rune Berglund Steen kritisk til forbud mot ytringer og grupper og mener man må tåle høre meninger man selv mistliker.

– Utgangspunktet er at du må ha respekt for debatt som form. Du må ha respekt for motstanderen, du må tåle andre meninger. Hvis man ikke tåler andre meninger, kan man la være å delta i debatten, sier Salimi.

Kritisk

Han er kritisk til rop om sensur og mener blant annet at man må skille mellom stereotype fremstillinger i litteratur, som Torbjørn Egners «Hoa Hottentott» og Astrid Lindgrens «negerkonge» og hele forfatterskap. Han understreker også at man må skille mellom meningene til Harry Potter-forfatter J.K. Rowling og hennes bøker.

– Denne sensureringskulturen … Jeg trenger å fortelle barna mine hvem Churchill var, og samtidig hva slavehandelen var. Barna våre må få vite at det tilhører historien. Det er på denne måten vi må se på historien, og på denne måten klarer vi å være mer historiekritiske, og samtidig mer tolerante, sier han til Klassekampen.

