Donald Trump har hentet inn mye tapt terreng den siste uken og er nå bare 3 prosenpoeng etter Joe Biden på den siste målingen til Rasmussen Report.

Frem til mars i år så det bra ut for Donald Trump på meningsmålingene. Mye av dette hadde med positivt syn på den økonomiske situasjonen og Trumps evne til å skape vekst. Men deretter kom coronakrisen og flere uker med dårlige tall og økende misnøye med Trump. Flere målinger viste at Biden hadde en ledelse nasjonalt på over 10 prosentpoeng på Trump. I 2016 vant Hillary Clinton med 2 prosentpoeng på Donald Trump nasjonalt.

I mai og juni viste flere målinger at Trump lå lengre bak Biden enn han gjorde på Clinton på samme tid i 2016.

Men den siste målingen fra Rasmussen Report tatt opp mellom 8-14 juli viser at Donald Trump har tatt kraftig inn på Joe Biden siden uken før. På målingen oppgir 47 % at de vil stemme på Joe Biden, mens 44 % sier de vil stemme på Donald Trump – en forskjell på 3 prosentpoeng. Uken før var forskjellen hele 10 prosentpoeng, med Biden på 50 % og Trump helt nede på 40 %.

i 2016 hadde Rasmussen Report den nest mest presise målingen før valget og var en av de få som spådde et tett løp. Den gang overrasket Trump de fleste med å slå Hillary Clinton til tross for at de fleste meningsmålingene viste ham langt bak.

Også bookmakerne har skiftet oddsene fra februar, men der har det gått litt frem og tilbake mellom Biden og Trump frem til nå.

