Flere isprodusenter har endret navnet på eskimo-isen, en solbærfløteis med sjokoladetrekk. Men Danmarks største isprodusent Premier Is kommer ikke til å bytte navn.

– For oss er «Kæmpe Eskimo» nostalgi og navnet på en is, som forbrukerne elsker og har gjort det i mange år. Den har ikke til hensikt å krenke eller støte, sier direktør Claus Dahlmann Larsen til Ekstra Bladet.

Den danske Melodi Grand Prix-deltageren Julie Berthelsen har forfedre på Grønland, hun sier til Ekstra Bladet at det har alltid vært vanskelig å være grønlender overfor Danmark og dansker. Hun sier at debatten om eskimo-isen er et tegn på at folk har fått nok. Ordet eskimo bør ikke lenger brukes, det er politisk ukorrekt i 2020, mener hun. På samme måte som idag skal en ikke si spanjol, men spanier.

Debatten om bruken av eskimo har fått et internasjonalt preg, den amerikanske produsenten av eskimo Dreyer’s Grand Ice Cream. De har valgt å endre navn, fordi eskimo er nedsettende om inuitter.

– Vi har vurdert saken, og har besluttet å endre navn og markedsføring, opplyser selskapets marketingdirektør Elizabell Marquez.

Denne uken informerte den danske produsenten Hansens Is, at deres eskimo skifter navn til O’Paya. I en pressemelding skriver selskapet at de vil ha fokus på minoriteter og ulikhet. Derfor skifter de navn på produkter som gjenspeiler en gammel og uopplyst til

– Jeg tror at alt dette som tas opp, debatteres og belyses, kan være starten på oppbygningen av inuittene selv og et forsøk på at finne den indre kjerne i land og folk, der skal til for at vekke folket og arbeidet for en bedre fremtid. Håper jeg, sier Julie Berthelsen.