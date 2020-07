annonse

Det har dukket opp en rekke ladestasjoner lang norske veier. Men det er et cowboy-markedet, det er ingen som samarbeider. Alle kjører sitt eget løp og det er null samkjøring med elbilforeningens brikke.

Det er ingen standard ladeledninger. Det er ingen som heller vet noe, selv om de forsøker å hjelpe.

Ingen ledninger er standard, lading er lading tror de fleste. Det var det for bestemor og bestefar også, før denne utdannelsesturen, skriver Unni Ranheim og Svein Erik Ulverud i et innlegg i Motor.

– Hvordan i all verden skal vi kunne forvente at målet til Hareide og Erna om at alt nybilsalg innen 2025 skal være elbiler?, skriver de og legger til.

– Det er ikke bare prisene på lading som er problemet, Knut Arild Hareide, det er dette totalt uoversiktlige systemet, eller heller: den totale mangelen på system.

De skriver en beretning om bestemor og bestefar som kjørte fra Tønsberg til Kyrksæterøra. De har elbil, og nå skulle de ut på langtur. Som gamle flest dro de tidlig og hadde planlagt turen med god oversikt over landestasjoner. De stopper ved en ladestasjon, men der virker ikke brikken, så de kjører til neste stasjon. Der passet ikke ledningen til kontakten. Et sted var det flere «pumper», men brikker virker ikke, en høflig ung mann sier at det går bare an å lade en bil av gangen. De kjører til neste. Den var bare for Tesla. Endelig får de ladet.

Ved neste ladning virker ikke brikken, de ringer leverandøren. De svarer at de må ha konto, og da må de registrere en profil. Dette selv om bestefar sa at han har en ladebrikke fra elbil-foreningen. Han måtte ha konto.

De skriver videre at bestefar forsøkte å opprette en konto, men han hadde ikke bank-id-brikken med seg. Leverandøren kunne sette opp en om de fikk nummeret på elforeningens brikke. De forsøkte igjen, men ingenting skjedde, brikken virket ikke. En mann blander seg inn, og sier at det må være stasjonen det er noe galt med. Han prøvde bare å hjelpe.

– Hvem får lyst til å kjøpe elbil etter en slik sommer?