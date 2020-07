annonse

annonse

Nordmenn på Norgesferie for første gang – lokalbefolkningen fortviler

På grunn av coronaviruset har bilferie i Norge blitt trendy. Folk samler sammen noe campingutstyr og oppsøker steder de har sett på sosiale medier. Lite er planlagt. De drar til vakker natur og tar seg til rette.

– Her på Loen har det aldri vært så mye folk, sier gårdseieren Jarle Sæten til VG. Han forteller at folk gjør fra seg i området.

Han eier en vernet seter som ligger ved Loenvannet i Vestland. Han har sett seg lei av alle de som kommer. Campingplassene er sprengt, de parkerer bilene langs veien og setter opp telt ved vannkanten. Men eiendommen til Sæten er ikke utmark, men et friluftsområde og er ikke regulert av allemannsretten. Det er ulovlig å slå opp telt der.

annonse

Les også: I år skal «alle» nordmenn på bilferie

Men grunneierne har gitt opp å jage folk, neste dag kommer det like mange. Det mest irriterende er at de etterlater søppel og avføring. De skulle håpe på at folk ryddet opp etter seg.

VG snakker med noe som har slått opp leir, de hadde sett forbudt-skiltet, men alle andre gjorde det, så da synes de også det var greit.

Ordfører i Stryn Per Kjøllesdal sier at situasjonen ble kaotisk i sommer, men det kom så brått. For en måned siden trodde de at ingen ville komme. Han sier også at mange av de som kommer aldri har slått opp et telt, de står med teltet i den ene hånden og bruksanvisning i den andre. Men han er kritisk til de som ikke respekterer skilt og ikke rydder opp etter seg.

annonse

– Det er ikke akseptabelt. Hvis de hadde fulgt normal folkeskikk ville vi unngått dette. Jeg tror noe av problemet er at mange ikke har erfaring med hvordan man oppfører seg i frimark. Du skal ikke legge igjen ekskrementer eller noe annet, sier han.

Les også: Fullt på campingplasser i helga