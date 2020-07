– Opplever du at partifeller har en berøringsangst for spørsmål i integreringspolitikken?

– Det er mye stempling og folk blir så redde for å si noe gærent at de ikke sier noe. Det blir fort aggressivt. Jeg mener at det er viktig å prøve å bygge gode holdninger blant våre her på østkanten. En ting som jeg har med meg fra morsmelka er at det er ikke noen unnskyldning for å bli kriminell at du er fattig eller bor trangt. Altfor mange på venstresida bruker det som argument.

– Men det er en forklaring? Folk blir jo ikke happy og positive av fattigdom og utenforskap, det er ikke sånn at det stimulerer deg til å bidra til samfunnet heller liksom …

– Sosial bakgrunn er en forklaring, og derfor jobber jeg også med å bekjempe sosiale forskjeller. Men, hvis jeg unnskylder våre barn og unge med å si at jeg forstår at dere blir kriminelle, eller at dere begynner med rus fordi dere er fattige, bor trangt og må henge ute – da gjør jeg dem en svær bjørnetjeneste. Det ville være å bryte ned våre egne ungdommer.

– Det har vært mye fokus på strukturell rasisme blant annet i politiet i seinere tid, hva tenker du om det?

– At politiet skulle drive med såkalt etnisk profilering og nærmest er motstandere til ungdommen slik disse som sprer holdninger som «fuck the police» påstår? Nei, det har jeg ikke noen tro på. De som bidrar til å spre slike holdninger er kun med på å bryte ned tilliten vi trenger i samfunnet.

– Så du tror ikke det finnes rasisme i oslopolitiet?

– Sånn jeg har opplevd politiet i Oslo så synes jeg det virker som om de er utrolig flinke og opptatte av å jobbe med forebygging og integrering på en bra måte ut fra de midlene de har. Jeg sier ikke at de ikke kan gjøre feil. Men de bygger opp tillit så godt de kan, samtidig som de må gjøre jobben sin. Det setter politiet i noen vanskelige situasjoner, særlig når gjengledere driver og snakker om at politiet er fienden, sier han, og nå er han på glid:

– Min generasjons oppvekst kan ikke sammenlignes direkte med dagens situasjon. Men vi hadde heller ikke mye penger, vi bodde trangt, alle gutta på ett soverom og så videre. En krone i lommepenger. Etter dagens definisjon var vi fattige. Men det som sto sterkt fra folk som Einar Gerhardsen, Håkon Lie, Martin Tranmæl, de gamle Ap-veteranene, var å holde orden på våre egne. Ikke gå under i kriminalitet og rus, men bygge plikt og gode holdninger i arbeiderklassen. Det samme mener jeg vi må gjøre i dag. Om vi begynner å skli på det har vi tapt.”