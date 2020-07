annonse

annonse

Truer med sanksjoner mot dem som bryter våpenembargoen.

– Vi er klar til å vurdere en mulig bruk av sanksjoner om bruddene på embargoen til lands, til sjøs og i luften fortsetter, sa statsminister Angela Merkel, president Emmanuel Macron og statsminister Giuseppe Conte i en felles erklæring lørdag, skriver NTB.

Siden en borgerkrig i 2011 der diktatoren Muammar Gaddafi ble drept har det hersket kaos i Libya. Norge deltok i den vestlige bombekampanjen mot landet som bidro til Gaddafis død og det påfølgende sammenbruddet.

annonse

NTB skriver videre at Pentagon sier i en ny rapport at Tyrkia betalte og tilbød statsborgerskap til mellom 3.500 og 3.800 syriske leiesoldater for å kjempe for Tripoli-regjeringen.