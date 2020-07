annonse

annonse

Det er ikke bare hovedstaden som styres av fundamentalister innen Miljøpartiet De Grønne.

I Bergen har byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke trumfet igjennom å stenge viktige deler av sentrum for biler. Arbeiderpartiet gjorde det så dårlig i fjorårets valg, at for å beholde makten inviterte de MDG inn i varmen.

Handelsstanden protesterte til ingen nytte, fordi miljø trumfer alt i byrådens tankegang – og da mener jeg alt. Det er ille nok at covid-19 har redusert inntekten for sentrum-butikkene, men en stenging av Bryggen og Torget gjør det hele enda verre.

annonse

Les også: Raymond Johansen (Ap): Samarbeid med MDG er fornuftig

Byrådens ansvarsområder er blant annet byggesaker og private reguleringsplaner. Men Bergen har ifølge administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening – blitt den verste regulerings-byen i Norge. Byen skriker etter nye boliger, men nå skal det meste vernes åpenbart – for miljøet.

Det skinner lett igjennom at MDG-byråden rett og slett hater bilismen. Men så er det jo også en lett kobling mellom dette med fanatisme og hat da.

Da Danskebåten ankret opp i Bergen, så skapte en karavane av danske bilister på sommerferie fullstendig kaos i deler av sentrum. Så ille ble det at beboere i trange gatesmug måtte hjelpe til å dirigere de besøkende som kjørte seg både fast og bort. Førsteinntrykket av Bergen ble heller dårlig kan man trygt si.

annonse

Den tidligere militærnekteren og vikarlæreren forstår ikke kritikken, og mener at nå er det nye tider. Han brenner for sykkelstier og god luft, så sånn er det med det.

Les også: Siv Jensen: – MDG lever i en fantasiverden

Men jeg vet ikke om lufta blir det bedre av at privatbilene må kjøre omveier og stå i kø.

Som de fleste av disse oppkomlingene innenfor miljøbevegelsen, så har heller ikke denne politikeren hverken utdannelse eller yrkeserfaring som gjør han i stand til å gjøre en god jobb. De tror de kan det når de kommer rekende med sammenlignende politikk og et ubrukelig historiefag de har bestått på universitetet.