Den svenske avisen Expressen brukte postadresser, og da så de et tydelig skille i Stockholm. Det var de innvandrertette bydelene som var hardest rammet. I overklasseområdene slik som Djursholm och Östermalm var det nærmest smittefritt. Mens i Rinkeby ble mange smittet.

Hadde hyppigheten i de innvandrerbydelene vært landsgjennomsnittet ville det ha vært opp mot 40 000 døde i Sverige.

Det handler ikke om etnisitet skriver Aftenposten. De forklares det med sosioøkonomiske årsaker. Flyktninger fra Syria, Somalia og Irak bor trangt og flere generasjoner lever sammen. De er også bosatt i tett befolkede områder. De som har jobb, har yrker der en utsatt for smitte, slik som taxisjåfører, pizzabakere og bussjåfører. Mange har også hatt underliggende sykdommer.

De stedene som ble hardest rammet av coronaviruset er også de samme områdene politiet har betegnet som særskilt utsatte. Steder det den svenske stat har mistet eller er på vei til å miste voldsmonopolet. Det er boområder med høy innvandrerandel, mye kriminalitet og stor arbeidsledighet.

Det svenske tidsskriftet for leger har undersøkt om fødeland kan ha en betydning. De kom frem til at overdødeligheten for innvandrere fra Somalia, Syria og Irak var 220 prosent fra mars til mai. Dette står i sterk motsetning til innbyggere med vestlig bakgrunn, der var overdødeligheten kun 19 prosent.

– Hvorfor det er slik, må du spørre Folkhälsomyndigheten om. Skal man være etterpåklok, kan man si at hvis man fra starten gikk ut fra at vi alle var like i møte med covid-19, så tok man veldig feil. De sosiale, strukturelle ulikhetene er blitt enda tydeligere nå, sier professor Kristina Jakobsson.

Hun sier at det er ikke likhet i møte med viruset. Hun er samfunnsmedisiner, og mener at dette i for liten grad har vært tema i bekjempelsen.

Tall fra Oslo viser at de innvandrertette stedene har også vært hardest rammet av virussmitte.