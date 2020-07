annonse

Jordbærbonde fløy inn arbeidere fra Vietnam fordi han mener det er helt nødvendig. Fellesforbundet er av en annen oppfatning.

Den norske jordbærbonden Per Isingrud mener dette er helt nødvendig av flere årsaker, men Jørn Eggum, som er leder i Fellesforbundet, er kritisk til dette tiltaket, skriver Klassekampen.

Isingrud forteller at av totalt 270 sesongarbeidere som jobber for han så er ikke en eneste en norsk.

– Vi hadde rundt 25 norske i Sarpsborg tidligere i sommer. Men nå har jeg bare fra Vietnam, Polen og noen fra Thailand, sier han.

Det var jordbærbonde Simen Myrene som fikk ideen om å fikse et fly fra Vietnam tidligere i sommer. Prisen var på rundt 7500 kroner per person og kostnader for retur trekkes av lønna til arbeiderne.

Vietnameserne får minstelønn fastsatt i allmenngjort tariffavtale, som for tiden utgjør 123,15 kroner i timen.

Fellesforbundets leder synes lite om dette.

– Det er 300.000 arbeidsledige i Norge, og så velger man å hente inn folk fra Vietnam. Det eneste sesongarbeiderne er sikret, er den laveste lønna i hele Norge. Landbruket spiller fallitt med slik vi har utviklet norsk arbeidsliv, sier han.

Eggum mener landbruket både kan og bør jobbe annerledes enn i dag og vil sammen med Arbeiderpartiet legge fram et forslag til forlik i Stortinget om å øke selvforsyningsgraden i landbruket fra 40 til 50 prosent.

– I stedet for å basere seg på sesongarbeid i en næring som er politisk styrt og helfinansiert av statssubsidier, må vi stille krav til flere faste stillinger, øke grunnbemanningen, og kreve tariffavtaler på avløsere for å få bedre kompetanse, sier han.

Isingrud mener det vil få utslag på prisene.

– Det er ikke så mange som kan. Vi får ikke tak i dem. Eggum kan si hva han vil, men jeg vet realiteten, sier han, og legger til at han tror årsaken til at ikke flere nordmenn vil plukke jordbær er lav status som jordbærplukker og dagpengesystemet hvor man får like mye for ikke å gjøre noe som helst.