Politiet skal ha blitt kalt ting som «esler», «morapuler», «hore», «skal knulle mora di i alle hull i kroppen», osv. De skal også ha kommet med trusler, som at «neste gang blir det harde tak». Det skal også ha blitt kastet fulle brusflasker.

Slike hendelser skjer stadig hyppigere, sier kilder i politiet. De er bekymret for at utviklingen følger mønsteret i Sverige, der situasjonen blir slik at politiet må bruke ressurser og tilkalle ekstra patruljer for å beskytte seg selv. I Sverige er det i enkelte områder også vanskelig å få brannvesen, post og ambulanser inn i de mest utsatte områdene.

Men i Dagbladet har avisen ansatt journalister som opptrer som gråtekoner for et kriminelt ungdomsmiljø. Det er den samme naiviteten og de samme fortrengelsesmekanismene som vi så i Sverige. Og det er den samme holdningen som vil føre til at svenske tilstander fortsetter å spre seg i hovedstaden vår.

Etos

Slike reportasjer er trolig et resultat av et etos i journalistikken, å være ombudsmann for den svake part. Men hvem er egentlig den svake i denne saken? Er det et ungdomsmiljø med narkobaroner og kyniske gangstere som tjener store penger på å rekruttere og utnytte ungdom som løpegutter og soldater i en gatekrig?

Eller er det vanlige, lovlydige nordmenn, med og uten innvandrerbakgrunn, som fortvilet ser at en del av byen blir et lovløst område?

Slike spørsmål stilles neppe i Dagbladets redaksjonslokaler.