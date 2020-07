annonse

I byen Portland i delstaten Oregon har det vært sammenhengende demonstrasjoner fra Black Lives Matter (BLM) siden drapet på George Floyd. De protesterer mot rasisme og politivold.

Men i de siste dagene rapporteres det om at uidentifiserbare føderale sikkerhetsstyrker har blitt satt inn mot demonstrantene. De er kledd i kamuflasje og kjører umerkede biler.

Demonstranten Mark Pettibone, sier til New York Times at fire personer i kamuflasje kom ut av en umerket varebil, uten noen identifikasjon eller annet som fortalte hvem de var. De ville heller ikke oppgi hvor de kom fra, eller hvorfor han ble pågrepet.

Dette har skapt sterke reaksjoner fra aktivister og på sosiale medier, også ordføreren i Portland går hard ut mot Trump.

Ordfører Ted Wheeler anklager føderale agenter for å bidra til eskalering mellom demonstranter og politi ved at de kjører rundt i byen i umerkede biler og pågriper folk uten å identifisere seg selv.

– Tilstedeværelsen deres her fører til mer vold og mer hærverk. Det hjelper ikke på situasjonen i det hele tatt. De er uønsket her. Vi har ikke bedt dem om å være her. Faktisk ønsker vi at de forlater byen, sier Wheeler.

Donald Trump skrev på Twitter søndag at Washington forsøker å hjelpe byen, ikke skade den.

– Byens ledere har i flere måneder mistet kontrollen over anarkister og oppviglere, skrev Trump.

President Trump har lenge tatt til å orde for å gjeninnføre lov og orden.

