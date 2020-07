annonse

Ja, hvor er «ankerfestet» til hennes nå bisarre «statsreligion» som innbefatter globalisme og sosialisme, på en og samme tid?

Den står overhodet ikke til troende. Olav Drange Moen skrev glitrende om dette på Document under tittelen «Vår revolusjonære alder». Og han begynte slik:

– Kampen om å bevare det homogene samfunnet er så godt som tapt, og vi har allerede beveget oss godt inn i den neste fase. Problemstillingen er denne: Hvordan holde freden i noe som ikke lenger er et samfunn i tradisjonell forstand, men en geografisk lokasjon med en mengde av tilfeldige folk presset sammen?

Det korte svaret er: Se til det kaotisk utviklede og revolusjonære Sverige, fru statsminister. For der er tidens sannhet helt entydig eksemplifisert – og verst, dit er det vår egen regjering nå styrer oss. Er dette med vitende vilje, eller «bare» driver vi viljeløst, til et tilsvarende svensk kaos, slik også oss snart i møte? Hva slags unnvikende strategi styrer De etter? Eller er der ingen nasjonal strategi i det hele tatt, annet enn bevisst passivitet overfor de onde og totalitære «kreftene» som nå søker å binde og baste oss alle. Til underkastelse? Eller er De for trøtt, eller har De rett og slett gitt fedrelandet opp, til fordel for EU og FN? Jeg mener ikke å fornærme Dem, men vi er økende mange som ikke ønsker oss slik overnasjonalt styrt, som nå søker Deres ærlig oppriktig svar.

Vi har registrert at De neppe tror på en Gud. Det er det mange som ikke gjør. Men hva med det som omtales av langt langt flere, nemlig vår kristne fredelige kultur? Som står under angrep fra den mer primitive, hissige islamske kulturen. I begge «kulturleire» er «den sanne troen» høyst varierende. Dette utnyttes og/eller skjules av egoistiske politiske og/eller av andre grunner. Dog er der en stor forskjell; muslimene trues med døden om de frafaller sin tro. Derfor tør de knapt gi uttrykk for sine religiøse tanker. Og se, Vladimir Putin har nylig gjeninntatt kristen tro i den nye russiske grunnloven, om ikke annet kanskje for dens medgjørlighet. Slik indirekte markerer han seg mot uregjerlig islamisme. Det gjør Kina også, men mye mer brutalt.

Som tidligere Høyre-velger, senest PDK, stemmer jeg egentlig politisk nøytralt, men aktivt for det homogene samfunnet og vårt mer enn 1000 årige historiske felleskap. Og indirekte slik mot det nye flerkulturelle. Ikke fordi jeg hater noen, men vi må da i en urolig verden få lov å holde med oss selv, dvs patriotisk å kunne verne om egen kultur samt en fri etterslekt. Ingen absolutt ingen andre gjør det for oss. Dersom «noen» nå ønsker frata oss fedrelandet, hvilket iallfall politisk synes tilfelle, da må vi modig stå opp for oss selv. Og derfor, de politiske partier som ikke slik tør være prinsipielle, ja klare fedrelands-venner, de fortjener ingenlunde våre stemmer neste høst. For NRK og andre fornekter oss virkeligheten. Den tildekkes nå grovt gjennom de statsstøttede riksmediene. Samt av alle som bevisst skjuler oss Sverige-sannheten, inkludert skuffende Dem fru statsminister. Som gjør eller tillater oss gjort til et diktatorisk demokrati.

Polens statsminister Andrzej Duda derimot viser et klart ankerfeste. Han vant nylig valget for en ny periode for sitt nasjonale og konservativt-pregede styre. Polen sammen med Ungarn er blant håpets fyrtårn i Europa, dvs «håpet» for oss økende mange. Hverken islamistisk eller EU preget, og slik ikke underdanig seg tillatt kontrollert. Polakkene er «fremmed-vaksinert» etter 50 år under et trassig kommunistisk over-styre. De vil seg nå frie og helt selvstendige være. De har i motsetning til norske politikere tatt lærdom av historien.

Gratulerer hjerteligst, Polen. Som nær nabo demonstrer dere indirekte Sverige som fortapt til kaos. Når nå mange økende flytter rett over Østersjøen er det til lov og orden, synonymt med navnet til statsminister Dudas’ politiske parti.