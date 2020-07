annonse

Etter de bestialske knivdrapene på to barn i Lørenskog, har kommunen opprettet et kriseteam for innbyggerne.

Kommunen opplyser på sine nettsider at de vil ha et kriseteam tilgjengelig mellom klokka 12 og 16 i Kunstsalen i 1. etasje i Lørenskog hus, for de som måtte ha behov for dette.

Kriseteamet vil også være tilgjengelig på telefon mellom klokka 9 og 15 på hverdager.

– Den alvorlige hendelsen søndag morgen berører mange av Lørenskogs innbyggere. Dersom du har behov for å snakke med noen, kan du ta kontakt, skriver kommunen.

Søndag morgen ble to barn funnet døde og deres mor ble funnet kritisk skadd i Lørenskog på Romerike. Politiet siktet barnas far etter hendelsen, men han ble løslatt søndag kveld.

Resett skrev om politiets teori hvor de mener det er mulig at det er mor selv som står bak den uhyggelige handlingen. Hun er selv utenfor livsfare.

Politiet vil ikke opplyse noe om barnas alder.

Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) derimot sier at kommunens innbyggere er rystet fordi det er barn involvert.

– De jeg har snakket med, er jo veldig rystet. Det verste er at det er barn involvert. Det gjør et sterkt inntrykk på folk. Det er mange tragiske hendelser i løpet av et år, og det er mye som kan skje. Men når det er barn inne i bildet, er det ille, sier ordføreren.