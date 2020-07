annonse

Så har det skjedd igjen. Nok en drap utført av en person med utenlandsk opprinnelse. Politiet holdt tilbake så lenge de kunne med å identifisere gjerningsmannen. Da vet vi hva det ofte betyr.

For vi har et veldig stort problem for tiden. Ifølge politiets egne drapsstatistikker så utgjør utenlandske drapsmenn i perioden 2010-2019 hele 36%. Det er uforholdsmessig mange. Det hele blir bare verre av at sannheten i dag må maskeres, siden det å identifisere en drapsmann som er av utenlandsk opprinnelse er det samme som å stigmatisere en minoritetsgruppe.

Det som skjedde i Sarpsborg er symptomatisk for et samfunn som er på vei til noe som må kunne beskrives som en slags kollaps. En mann går amok og knivstikker flere kvinner på forskjellige adresser i Sarpsborg. Politiet rykker ut med alle mannskaper tilgjengelig, selvsagt bevæpnede. Et vitne har gjenkjent mannen som deretter blir pågrepet i en leilighet i Sarpsborg.

Politiet i øst skriver dette på sin Twitter konto. Ikke noe mer, annet enn at de ikke har tid til å svare media slik situasjonen er nå. Dermed starter spekulasjonene. Folk skriver på Twitter at det etter all sannsynlighet må være en utlending siden politiet ikke oppgir etnisitet på gjerningsmannen. Andre svarer på dette med å kalle disse rasister som må blande hudfarge og etnisitet inn i en så tragisk situasjon.

Hvorfor vil ikke politiet umiddelbart gå ut med at det er snakk om en somalier med norsk statsborgerskap som er mistenkt i saken? Kall det gjerne spekulasjoner, men det kan ikke lenger være tvil om at politiet, som så mange andre, ikke lenger kan opplyse slike fakta på grunn av det som foregår rundt omkring i verden nå. En omspennende bevegelse som vil «ta» alle som ikke utviser den største forsiktighet og varsomhet spesielt ovenfor to grupper: Muslimer og svarte.

Når vi så vet at gjerningsmannen i Sarpsborg var både muslim og svart, så forstår vi bedre hvorfor politiet velger i sin pressemelding å komme med et svært så forsiktig «Gjerningsmannen er norsk statsborger men ikke etnisk norsk. Han er en tidligere kjenning av politiet.»

Slik velger man å beskrive en tidligere voldsutøver fra Somalia som nettopp har knivstukket tre kvinner hvorav den ene døde.

Så kommer neste store problemet. Norsk statsborgerskap. Ifølge politiets egne statistikker igjen, så har 13% av alle drap i Norge mellom 2010-2019 blitt begått av personer med norsk statsborgerskap men som tidligere har innehatt et annet. Med andre ord, utlendinger som har fått norsk statsborgerskap. Man kan saktens spørre seg hvorvidt den statistikken ville vise helt andre og langt styggere tall om man tok med alle i samme kategori som begår voldelig kriminalitet som knivstikking osv, men som ikke fører til drap, men poenget her er mer enn klart. Det gis uten tvil statsborgerskap til personer som åpenbart ikke skulle ha hatt det.

Dette må det gjøres noe med.

Det er på tide å stå opp mot urettferdigheten og løgnen som vi blir tvangsforet med i dag og ta tilbake landet, selvstendigheten og dermed livet som man kjente som trygt og godt før globalismen og multikulturen gjorde sitt inntog.

