I disse tider med overflod av informasjon og rasisme-prat, lønner det seg å se på saker fra ulike perspektiver for å ha en mest mulig objektiv virkelighetsoppfatning.

Her ønsker jeg å dele erfaringer med rasisme i Norge fra egen oppvekst, ikke minst sett fra perspektivet til en konservativ muslim.

Aldri opplevd «hvit» rasisme i Norge

I barndommen vokste jeg opp på St. Hanshaugen, som på slutten 90-tallet og begynnelsen av det nye århundret for det meste var bebodd av etniske nordmenn. Jeg har aldri opplevd rasisme fra den hvite siden, hverken på skole, fritidsklubber eller kjøpesentre. Tvert imot opplevde jeg etniske nordmenn til å være mer hyggelige og omtenksomme overfor meg med innvandrerbakgrunn, som f. eks. ros ved gode karakterer på skolen eller ved at fremmede nordmenn inviterte meg og mine venner til å være med på å spille fotball da vi hadde isolert oss til et hjørne av banen.

Intern rasisme i epidemisk omfang

Rasisme, diskriminering, konflikter og hat er derimot en overflod i muslimske miljøer grunnet etnisk-, nasjonalitets-, stamme- og klantilhørigheter. Mørkhudete afrikanere er negere; midtasiatere er uhygieniske; persere klassifiseres som «ajam» (ikke-arabere); østasiatere har rare øyne; og hvite har sitt kjøtt og blod bygd på svinekjøtt og alkohol – også de som konverterer.

Da Israel bombet Gaza i 2008, uttrykte mange irakere glede, fordi palestinere elsker tyrannen Saddam Hussein. Når irakere møter bilbomber i markedet, blir mange egyptere, palestinere og jordanere glade, fordi irakerne drepte «det samlede Arabias martyr» Saddam Hussein.

Hele religiøse sentre i Oslo har blitt nedlagt og det har blitt dannet nye, på grunn av ulike stammetilhørigheter. Store konflikter har blitt utløst av at person X helte mindre te i koppen til person Y, og disse konfliktene overføres som regel fra foreldre til barn.

Men hva kan man egentlig forvente av den tilbakestående muslimske nasjonen, når de selv helliggjør en rasistisk kalif som Umar, som slaktet seg frem til Persia, og etter okkupasjonen drev systematisk slaktning av persiske muslimer på grunn av deres etnisitet?

Intern rasisme i statlige organer

Internrasismen blant innvandrere begrenser seg ikke til fire vegger innenfor moskéer, kaféklubber og hjem. De tar også utspill i offentlige organer, men det skjer «under bordet». Innvandrere kan frykte andre innvandrere med posisjoner i statlige organer; de kan nemlig sabotere for individer de har religiøse, rasistiske eller personlige konflikter med.

Jeg har blitt fortalt av en venn, som lider av hjerteproblemer og måtte oppsøke lege og NAV, hvordan han erfarte at flere saksbehandlingsprosesser skjer som en form for forretningstransaksjon. Eksempelvis vil en NAV-ansatt vurdere å hjelpe en stønadssøker kun dersom den ansatte vinner materielt på det, ved at hvis den ansatte er venn av en boligeier, vil vedkommende anbefale stønadssøkeren til å leie boligen, bringe kopi av kontrakten og få søknaden om bostøtte behandlet.

Vestens naivitet forer internrasismen blant ikke-vestlige

Naiviteten gjelder også høyresiden, som imøtekommer komplekse utfordringer som masseinnvandring ved å kun fremme tiltak som restriktiv innvandringspolitikk og mer støtte til nærområdene.

Vesten er meget naiv og handler utifra en majoritetslogikk; de tar seriøst kun de grupper som har mest penger, mest antall følgere osv. og gir ikke nødvendig oppmerksomhet til minoriteter. Denne politikken har vi sett utenriks siden hendelsene etter fallet til det ottomanske imperiet, andre verdenskrig og etter at Vesten igjen invaderte enkelte muslimske land. Fremdeles har Vesten allianser med korrupte islamister i Saudi-Arabia.

Innenriks gir vestlige stater støtte til ekstremister som sverger troskap til terrorregimer. Det er helt fraværende i medier at Islamsk Råd Norge har allianser med religiøse sentre – som har mottatt millioner i statsstøtte – som sverger troskap til Irans regime, eller at tidligere statsminister Jonas Gahr Støre besøkte et av disse sentrene i forbindelse med kommunevalget høsten 2019.

Muslimer er preget av enorme interne splittelser og mange tar nytte av vestlig politikk til å styrke egen posisjon mot andre. Korrupte islamister tar nytte av dette til å stemple motstandere som “ekstremister og sekterister som skaper splittelse”. Selv blir jeg utsatt for dette når jeg påpeker den religiøse arven hos majoriteten av muslimer som har medskyld for elendigheten muslimer befinner seg i.

Aldri opplevd «hvit» rasisme overfor niqab

Jeg har blitt velsignet med en god, omtenksom, intelligent, kjær kone med et stort hjerte. I begynnelsen av vårt ekteskap valgte hun å gå med niqab, som hun senere valgte å ta av grunnet graviditet og jobb. Vi opplevde aldri så mye som et pust av banning, hets eller negativ omtale fra etniske nordmenn. Tvert imot, har vi kun opplevd hvit rasisme i Finland og da vi bodde i England, til tross for at sistnevnte har en meget stor samling av muslimer.

Opplevd rasisme fra andre muslimer

Paradoksalt nok har jeg opplevd rasisme og negativ omtale fra andre konservative muslimer. Allerede da jeg i ungdomstiden var ny i miljøet og ville oppsøke religiøse samlinger, trodde de at jeg hadde blitt sendt av PST. Bedre ble det ikke da jeg uttrykket fordømmelse overfor tyranner som dyrkes av muslimer.

Klager ble også henvendt til den iranske ambassaden, fordi iransk etterretning har lange armer i Europa og begrenser handlingsrommet til andre sjiaer. Irans øverste leder har nemlig utgitt et forbud mot å krenke andre muslimers hellige symboler, og sagt at de som «skaper splid mellom muslimer» er betalt av amerikansk og britisk etterretning.

Rasismen opplevde også min kone i Norge av samme miljø. Da hun for første gang entret et religiøst senter ble hun antatt å være en IS kvinne! Bedre var det ikke da vi var kjent for å være motstandere av Irans regime. Jeg har dessuten blitt fortalt av en venn at han var i en samling der de hadde invitert en internasjonal predikant, og at da mitt navn tilfeldig ble nevnt ble min kone latterliggjort for å ha brukt niqab. Når hverken jeg eller min kone har opplevd hvit rasisme i Norge!

Det finnes riktignok historier om rasisme i Norge fra den hvite siden, og det er dokumentert viss kriminalitet av rasistisk art, men denne er veldig liten, og er ikke til å sammenligne med rasismen internt i innvandrermiljøer.