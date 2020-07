annonse

En afghansk migrant og hans to sønner er blitt arrestert etter at en en 21 år gammel mann ble knivstukket og drept på bussen i Kiruna i Nord-Sverige.

Mordet fant sted onsdag i forrige uke. Den arresterte afghaneren og hans sønner har hevdet, etter at de ble pågrepet, at de handlet i selvforsvar.

Ifølge nettavisen Nyheter Idag kom de tre til Sverige i 2012, og søkte asyl. Søknadene ble først avvist, men de søkte igjen i 2015, og fikk innvilget permanent opphold. Sønnene ble svenske statsborgere i fjor.

Kjente hverandre

Aktor Lindha Strömberg fra påtalemyndigheten har sagt til SVT at offeret og de mistenkte gjerningsmennene kjente hverandre før hendelsen.

– Alle tre innrømmer deler av hendelsesforløpet, men benekter kriminaliteten. Det betyr betyr at de tror at de har gjort noe, men at de ikke erkjenner straffskyld for lovbruddet mord. Mer kan jeg ikke si per dags dato, sier hun.

