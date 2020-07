annonse

Trump har allerede sendt styrker til Portland. Nå varsler han at lov og orden skal opprettes i andre store byer med enorme kriminalitetsutfordringer. Felles for byene er at de er styrt av demokratene.

I helgen ble ti mennesker skutt og drept i Chicago, mer enn seksti andre ble skadet, inkludert ti mindreårige, melder Fox News.

En lokalavis i Chicago melder at Inneriksdepartementet (DHS) planlegger å sende 150 føderale agenter til byen. Men DHS ønsker ikke å kommentere det de omtaler som «hemmelige operasjoner».

– Vi kommer ikke til å la dette skje med landet vårt

«New York and Chicago and Philadelphia and Detroit and Baltimore … we’re not going to let this happen in our country,”» sa Trump fra Det hvite hus mandag. «We will have more federal law enforcement. That I can tell you.»

DHS har ikke bekreftet at de kommer til å sende styrker til de byene Trump nevnte, men Portland nevnes som en mulig modell.

I byen Portland i delstaten Oregon har det vært sammenhengende demonstrasjoner fra Black Lives Matter (BLM) siden drapet på George Floyd. De protesterer mot rasisme og politivold.

Men i de siste dagene rapporteres det om at uidentifiserbare føderale sikkerhetsstyrker har blitt satt inn mot demonstrantene. De er kledd i kamuflasje og kjører umerkede biler.

Donald Trump skrev på Twitter søndag at Washington forsøker å hjelpe byen, ikke skade den.

– Byens ledere har i flere måneder mistet kontrollen over anarkister og oppviglere, skrev Trump.

Under kan dere se en dokumentar om kriminalitet og vold i Chicago, en av byene Trump vurderer å sende sikkerhetsstyrkene til.

