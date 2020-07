annonse

annonse

Kjetil André Aamodt har mange gode minner med avdøde Finn Christian Jagge, blant annet fotballrivaliseringem og de kjappe replikkene. Lasse Kjus delte minner.

– Det var tøft å se Ole Kristian Furuseth bære sin kanskje beste venn gjennom mange, mange år i alpinbakken ut kirken av. Det er mange minner som kommer opp i hodet. Man begynner å tenke tilbake på alt man har vært igjennom, sa Aamodt etter bisettelsen.

Alpinisten kommer til å savne flere sider ved sin venn og kollega.

annonse

– Det er jo idrettsmannen og den kjappe replikken. Han var lagspilleren man trenger i et lag, en som skaper god stemning rundt alle måltidene.

Det siste minnet Aamodt har med lagkompisen omhandlet en felles gleden over engelsk fotball.

– Han var Manchester United-fan og jeg var Liverpool-fan, og vi satt sammen under en middag, det var vel i 2012. Det var snakk om at United skulle vinne serien, og så scoret City to ganger på overtid. Det eneste jeg hadde som Liverpool-supporter den gang var skadefro over at United ikke vant, sa Aamodt og fortsatte:

– Det aller siste minne er fra 26. juni. Da skrev han en melding om at han hadde sjekket ut (fra sykehuset), han trodde han skulle bli bra, og akkurat den dagen vant Liverpool ligaen for første gang på 30 år. Så sa jeg at han ble frisk fordi Liverpool vant serien. Og den siste tekstmeldingen jeg fikk da, i typisk Finken-ånd, var: «Fuck it … men, gratulerer».

annonse

Lasse Kjus delte gode minner om Finn Christian Jagge sammen med resten av alpintfamilien før bisettelsen tirsdag.

– Vi hadde en samling i går, alpintfamilien, som var veldig fint. Alle fikk delt gode minner og gode historier om Finn Christian og fortalt hva han har betydd for dem og oss. Det var utrolig fint å minnes han på den måten, sa Kjus etter bisettelsen i Nordstrand Kirke.

Finn Christian Jagge døde etter akutt sykdom, 54 år gammel. Kjus beskriver den tidligere lagkameraten som viktig for egen utvikling.

– Som klubbkamerat så var han såpass mye eldre enn meg, men som kamerat på landslaget var han og Ole som tospann veldige viktige for meg, min karriere og min vei fram. De la lista og viste oss veien for hva som skulle til, sa Kjus og fortsatte:

– Finken var som idrettsutøver kompromissløs og tøff, det var vanskelig å komme på hans nivå. Som person var han alltid raus og mild. Han var en flott person som mange vil savne.

annonse

– Det er vanskelig å si noe voldsomt mye her i dag. Jeg mistet en venn. Det er altfor tidlig.

(©NTB)