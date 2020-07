annonse

I dag jubler politikere og byråkrater i Brussel over enighet om en redningspakke på € 750 milliarder. Det brukes ord som historisk om hvor bra dette er. Men en gjeldsslave som tar opp mer gjeld. Hva er gledelig med det?

Italia er den tredje største nasjonen i EU og vil motta nærmere € 210 milliarder av disse midlene, en blanding av lån og støtte (indirekte lån).

Fra før har Italia en statsgjeld på litt over € 2600 milliarder, noe som utgjør 150% av nasjonens BNP. I tillegg skylder Italia € 500 milliarder til Target 2 systemet, og sentralmakten har store ubetalte forpliktelser til lokale leverandører.

Samlet er den virkelige gjelden rundt 200% av BNP. Justerer vi for det faktum at kun privat sektor BNP betaler skatter, så er gjeldsbyrden rundt 400% for den produserende del av den italienske økonomien. Legger vi til at Italia ikke kan trykke egne euro så ser vi at Italia sitter i en gjeldsfelle. Det er umulig å betjene denne gjelden. Man må stadig låne mer for å unngå konkurs.

Skal nasjonen «normalisere» sin økonomiske situasjon, må folket gjennom en særdeles smertefull prosess. Utstrakt fattigdom og sosial uro blir resultatet. Italia må stramme inn hvis man skal fortsette med euro eller misligholde lån og gå tilbake til lire som de kan devaluere fortløpende.

Byråkratene i Brussel, med god hjelp av media, fremstiller denne redningspakken som gode nyheter. Men hva kan være gode nyheter når et forgjeldet foretak som EU øker gjelden dramatisk etter et par netter med forhandlinger. Det er bare en utsettelse av det som er nødt til å komme. Nemlig et oppgjør med uansvarlig økonomisk politikk.

Enhver sak har to sider, men i dette tilfellet unnlater man å belyse «kostnaden» ved en slik pakke. Det er ikke mer gjeld som er løsningen for EU, men derimot mindre gjeld, færre reguleringer og færre feirende byråkrater i Brussel.

Vi lever i en spesiell tid, men hvem hadde trodd ting skulle bli snudd opp ned? Ethvert foretak i privat sektor med problemer ville søkt å bli bedre, ikke gjort mer av det samme. Men EU låner mer og håper «to live another day».

Og i tillegg jubler man for denne hodeløse strategien.