Vi har nå hatt demonstrasjoner mot drapet på George Floyd i USA og mange andre land.

Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti. Vi bygger på verdiene i den kristne tradisjonen som har formet vår nasjon gjennom det siste årtusen. Denne tradisjonen er stor og mangefasettert og omfatter læren om menneskeverd, likeverd, trosfrihet og mye annet. Selv om vi har navnet «De Kristne», har vi respekt for at andre kan ha et annet livssyn, såfremt det ikke strider med grunnleggende prinsipper som for eksempel menneskeverdet og trosfriheten.

Personlig er jeg kristen og tror på Skaperen, en mektig person som står utenfor tiden, materien og rommet, som er svært intelligent. Evolusjonslæren som mange i Norge tror på, lærer at vi er blitt til ved en tilfeldighet. Evolusjonslæren tar for seg mange tema, noen av dem kan bevises som sanne mens andre er såpass uavklarte at vurderingen om læren er sann eller usann blir et trosspørsmål. Noen forsvarer evolusjonsteorien med en nærmest religiøs fanatisme. Vitenskapen kan ikke være «vitenskapelig» hvis den er skråsikker, tvert imot må den innrømme at fasit er usikker/uavklart når det er tilfelle. Den kan si at en forklaring er mer sannsynlig enn en annet.

Vitenskapen oppdager nye fenomener hele tiden, og mye ble oppdaget etter Darwins tid, blant annet cellen, immunsystemet, morkakas funksjon og virus. Personlig synes jeg det er usannsynlig at den komplekse verden vi lever i har blitt til som følge av en rekke tilfeldigheter og en rekke ufullendte utviklinger som stadig ble forbedret, og jeg synes at de mange millioner av år med evolusjon er et haltende «bevis». Det er en rekke fenomener som taler imot evolusjonslæren, blant annet lovene om termodynamikk. Det som er sant med evolusjonslæren er læren om mikroevolusjon. Barn arver et kromosom fra mor og et fra far som utgjør et kromosompar, gener muterer og virus og bakterier muterer. Den delen av evolusjonslæren som mest sannsynlig ikke er sann er læren om makroevolusjon, som hevder at en art utvikler seg til en annen art.

Det vi kan kalle «hvit rasisme» blir legitimert med makroevolusjon, som påstår at menneskene stammer fra apene, og at noen folkegrupper («raser») er mindre utviklet og ligger nærmere apestadiet enn andre. Mye energi har blitt brukt på å finne «the missing links», som forstås som koplingen mellom menneske og ape. Anerkjente vitenskapsmenn mente at svarte tilhører den minst utviklede «rasen».

Ut fra læren om makroevolusjon ble sosial-darwinismen utviklet, og anerkjente vitenskapsmenn argumenterte for sterilisering av uønskede «raser», og barmhjertighetsdrap på utviklingshemmede.

I USA begynte Margaret Sanger med abort av svarte fostre. Hun dannet Planned Parenthood med rasistiske motiver.

Sosialdarwinisten Adolf Hitler mente at jøder tilhørte en tilbakestående «rase», og derfor måtte dø. Det at jøder og svarte er «tilbakestående raser» kan enkelt motbevises med historiske fakta. De historiske egypterne var svarte med mørk hud og kruset hår, og jøder har vunnet flere Nobelpriser enn andre folkeslag i verden.

PDK mener at alternativer til evolusjonsteorien bør gis til elevene på skolen. Forslag til alternativ litteratur er Kjell Tveter sine bøker om skapelse og intelligent design. Vi mener at intelligent design bør inn i læreplanene og forkynnes som en hypotese på lik linje med evolusjonshypotesen.

PDK bygger på konservativ ideologi, hvilket betyr at vi vil lære av denne vonde historien. Sosialistene har et narrativ (briller) de tolker begivenhetene igjennom, nemlig ideen om klassekamp og motsetninger mellom grupper. Konservative tolker historien med andre «briller». Vi forsøker å finne ut hvordan vi på en best mulig måte kan unngå å gjøre de samme feil som våre forfedre har gjort. Vi ønsker også å hedre forfedre som gjorde noe godt for landet, og er derfor imot at statuer rives av pøbler i USA. Vi ønsker å opprettholde og bevare et mest mulig stabilt og sivilisert samfunn.

Det er kommet mange anklager i USA om systematisk rasisme i politiet, disse bør USAs myndigheter granske nøye og vurdere om er sanne. Hvis det er rasisme i politiet bør det slås hardt ned på, for politiet skal være en forkjemper for rettferdighet.

Historien viser at det er mer sannsynlig at svarte i USA er i en vanskelig situasjon pga sosiale faktorer, enn systematisk rasisme. Svarte eksslaver i USA klarte seg svært godt til å begynne med. De dannet egne samfunn med en blomstrende kultur og økonomi. Hvite rasister begikk vold, lynsjinger og pogromer mot svarte. Jim Crow lovene gjorde at svarte måtte bo i egne bydeler, og de fikk ikke blande seg med andre folkegrupper. Børskrakket på 1930 tallet ble et hardt slag for svartes bedrifter.

I Detroit hadde svarte gode jobber i industrien. Så kom borgerrettsbevegelsen med massive demonstrasjoner, da flyttet industrieierne fabrikkene sine ut av Detroit, fordi også da ramponerte pøbler bygninger. Resultatet ble at svarte mistet jobbene sine. Demokratene har styrt disse byene de siste 50-60 årene, og vi ser resultatet. Det er fattige bydeler. Miljøet er preget av arbeidsløshet, rusmisbruk og gjengkriminalitet. Skolene er elendige, og utdanner lite kompetente personer uten evne til å kunne hevde seg i det amerikanske samfunn. Dette sosiale utgangspunktet gjør at det kreves mye mer energi for at en svart skal kunne lykkes enn for en hvit. Det er mye kriminalitet blant svarte. Svarte er 14% av befolkningen, men pga den høye kriminaliteten i områdene svarte bor i, utfører svarte en stor prosentandel av totale kriminelle handlinger i USA. Flest svarte menn i USA blir ikke drept av politiet, men av andre svarte menn.

For noen er drømmen å etablere en egen bedrift. Det krever hardt arbeid over flere år for å kunne bygge opp noe solid som kan vare. Så kom Coronaen som rammet amerikanske småbedrifter, deretter kom kriminelle gjenger i kjølvannet av fredelige demonstranter, som lik nazistene under krystallnatten knuser butikkvinduer, ramponerer og ødelegger inventaret i butikken og raner alt de har av salgsvarer. Mange eiere av disse småbedriftene er svarte.

Alle mennesker trenger frihet til å kunne eie sitt eget liv, og de trenger å ta ansvar for egne handlinger. President Donald Trump skapte arbeidsplasser, slik at folk fra alle etniske grupper fikk jobb, også svarte. Candace Owens startet Blexit med mål om å få svarte velgere ut av det Demokratiske partiet. Hun snakker om moral, som å ta ansvar for jenta du har gjort gravid, gifte deg og danne en familie. Ta ansvar for egne barn ved å oppdra dem i renhet og gudsfrykt, og spare penger i stedet for å sløse. Alle disse gode holdningene som er samfunnsbevarende, og som tidligere har vært kjennetegn på kristenkonservativ afroamerikansk kultur, men som har blitt ødelagt av kultur-marxismen. Nå holder de samme kreftene på å ødelegge norsk moral og samfunn.

Vi har sett at rasisme har vært et stort problem både i USA, Skandinavia og Nazi-Tyskland. Rasisme har blitt legitimert gjennom Darwins lære om at en art utvikler seg til en annen art, og at mennesket stammer fra apene. Denne læren har aldri blitt bevist, men undervises fremdeles på norske skoler. Partiet De Kristne ønsker at intelligent design skal undervises på norske skoler som en forklaring til skapelsen/vår eksistens som er like sannsynlig/usannsynlig som evolusjonslæren. Vi ser at svarte har det vanskelig i USA i dag, men at deres vansker mest sannsynlig har andre årsaker enn rasisme. PDK ønsker å styrke samfunnsbevarende institusjoner som familien, gründere, gode skoler og et rettferdig og sterkt politi. Vi ser ut fra historien at demonstrasjoner og klasse- og raseopptøyer oftest har utartet seg til vold og vandalisme til skade for dem de ville hjelpe, og derfor er en dårlig uttrykksform.