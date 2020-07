annonse

Xi Jinpings etnonasjonalistiske imperialisme er en trussel mot verdensfreden. Spørsmålet er hva som bør gjøres med det.

Vestlige medier og politikere er merkelig tause om det kinesiske lederskapets ansvar for katastrofen som coronaviruset har utviklet seg til. Det hele startet i Kina, og det er ingen tvil om at Kommunistpartiet holdt tilbake vital informasjon som gjorde at viruset kunne spre seg.

Lite tyder på at Kina med vilje slapp coronaviruset løs i Wuhan. Men da utbruddet var et faktum, valgte regimet i Beijing å la viruset masseeksporteres til New York, Paris og Moskva, samtidig som Beijing og Shanghai ble avstengt. Det er helt på sin plass å holde Kinas leder Xi Jinping ansvarlig for dødsfallene til hundretusenvis av mennesker verden over.

Mens pandemien herjet i Europa og Nord-Amerika, kan det se ut som Kina utnyttet situasjonen til å befeste sin annektering av Paracel- og Spratly-øyene i Sør-Kina-havet, fortsette forfølgelsen av uighurmuslimene i Øst-Turkestan, hamstre europeiske og nordamerikanske bedrifter på billigsalg og ikke minst sette Hongkongs autonomi fullstendig til side.

Kina har forsøkt å skremme land fra å peke på deres ansvar. De har blant annet truet Australia med sanksjoner. Vi i Norge vet hvilke virkemidler de bruker.

Samtidig er det Vesten som har lagt grunnlaget for den makt og velstand som Kina i dag nyter. Kapital og teknologi har strømmet til Kina fra Vesten, i betydelig grad har de også stjålet patenter og kopiert teknologi. Så sent som i 1980-årene hadde Kina ikke engang traktor – åkrene ble pløyd for hånd.

1939 om igjen

Det som i dag utspiller seg foran oss, har klare historiske paralleller: Kina minner stadig mer om Nazi-Tyskland, og 2020 har for mange likheter med 1939.

I 1938 inngikk Tyskland München-avtalen, hvor Hitler lovet å avstå fra videre geografisk ekspansjon. Avtalen var fremforhandlet av Storbritannias statsminister Neville Chamberlain, og ble hyllet over hele Europa – nå var Hitler endelig fornøyd, mente de. Men allerede i 1939 brøt Hitler avtalen, og andre verdenskrig brøt ut.

I 1984 inngikk Kina og Storbritannia den sino-britiske felleserklæringen, hvor Kina lovet at Hongkong skulle ha selvstyre fra 1997 til 2047. Men allerede i 2003 forsøkte Kina å ta politisk kontroll over Hongkong. I år lykkes de til slutt, 27 år før tiden.

Andre verdenskrig ble muliggjort fordi ingen våget å motsi Hitler. Hans altdominerende personlighet gjorde omgivelsene til viljeløse nikkedukker, og skapte en falsk konsensus som effektivt blokkerte mer pragmatiske krefter i Tysklands stridsmakt.

På samme vis er Xi Jinping, som heller ikke godtar avvik, et hinder for de moderate i Kina. Han har innsatt seg selv som øverste leder på livstid og tilsidesatt en tradisjon om at Kommunistpartiets leder byttes hvert tiende år. Kina er en ettpartistat ledet av en dikator.

Lebensraum for Han-folket

Realitetene i Kina er brutale: Minoriteter assimilieres med tvang. Uighurer, tibetanere og andre blir tvunget i kne av den største etniske gruppen, Han-folket.

Dagens Kina er en etnostat hvis fremste mål er stadig geografisk ekspansjon for å gi det voksende Han-folket naturressurser og lebensraum: dette er kongstanken til Hitler-reinkarnatet Xi Jinping og hans etnonasjonalistiske imperialisme.

Den som tror at Kina vil være tilfreds med Taiwan, tar feil. Kina er også ute etter Mongolia, russisk Sibir – og intet mindre enn hele Sør-Kina-havet. Så sent som i år antydet Kinas ambassadør til Kasakhstan at landet «lengter tilbake» til kinesisk styre. Og flørtete hint er bare innledningen – senere kommer truslene om vold.

Kinas geografiske ekspansjon vil både skje gjennom militær invasjon og ved å legge politisk og økonomisk press på land for å åpne opp for kinesisk innvandring og oppkjøp.

Resultatet kan bli et gigantisk Kina som kontrollerer diasporaer, herunder alt fra velgere til store konserner, i land som Canada, Russland og kanskje Norge samt ikke minst i Afrika og Latin-Amerika. Det er Xis tusenårsplan: at verden blir kinesisk. Han-kinesisk.

Hvordan svekke Kina?

Flere forskere advarer mot faren for krig mellom Kina og USA, henholdsvis utfordrer og hegemon. Og det er de som mener USA bør stoppe Kina mens de fortsatt har militært overtak. Men det finnes andre tiltak som først kan prøves. Vi bør heller satse på politiske og økonomiske tiltak, herunder handelsboikott.

Boikott betyr ikke at du skal slutte å spise dine ramyon nudler eller finsjekke hvor viften på Elkjøp kommer fra. Kina bryr seg lite om hundrelappene våre. Motstandskampen mot Kina må skje på et høyere plan, nemlig:

1.) Politisk ved å begrense samkvemmet med Kina, herunder trekke seg ut av foretak som Belt and Road Initiative og Chinese Development Bank og avslutte utstedelsen av turist-, studie- og arbeidsvisum.

2.) Økonomisk ved å innføre toll, forbud eller begrensninger på innførsel av kinesiske varer, nekte kinesere å kjøpe eiendom og bedrifter og hive Kina ut av det internasjonale systemet for betaling i US dollars.

3.) Sist, men ikke minst bør vi støtte demokrati- og frihetsbevegelser i Tibet, Øst-Turkestan og Hongkong med sikte på et fremtidig kinesisk statsforbund hvor hver etnisitet og kultur har utstrakt selvstyre innenfor rammene av Den kinesiske konføderasjon.

Kina er vår tids Nazi-Tyskland. Europa har mange Chamberlainer – i dag heter de Merkel, Macron og Erna. Men hvor er vår tids Churchill?