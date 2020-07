annonse

En historisk dag for Europa, fastslår Frankrikes president Emmanuel Macron etter enigheten om krisehjelp til EU-land som er hardt rammet av coronaviruset.

Enigheten ble inngått tidlig tirsdag morgen etter 90 timer med maratonforhandlinger i Brussel.

Det vanskeligste stridsspørsmålet på EU-toppmøtet var sammensetningen av krisepakken.

Frankrike, Italia og Spania er blant landene som er hardest rammet av coronapandemien. Nå kan de se frem til etterlengtet økonomisk støtte via Brüssel.

Opprinnelig krevde de mer velstående landene Nederland, Sverige, Danmark og Østerrike at all krisehjelp måtte gis som lån. Omsider aksepterte imidlertid disse landene at hjelpen gis som en kombinasjon av lån og tilskudd som ikke må betales tilbake.

– En historisk dag for Europa, skrev Emmanuel Macron på Twitter, da avtalen var inngått.

Lettet Merkel

Tysklands forbundskansler Angela Merkel godtok at EU-landene skal gå sammen om å låne penger som brukes til krisehjelp. Tyskland og Frankrike la sammen frem et forslag til et gjenreisningsfond, en modell som til dels har dannet grunnlag for forslagene som er blitt diskutert på toppmøtet i Brüssel.

– Jeg er svært lettet, sa Merkel på en felles pressekonferanse med Macron tirsdag morgen.

EU-lederne er også blitt enige om et EU-budsjett for de neste sju årene.

Felles fremtid

EU-president Charles Michel mener enigheten er bevis på at EU-lederne har tro på en felles framtid.

Regjeringene både i Italia og Spania gleder seg naturlig nok over enigheten i EU. Spanias statsminister Pedro Sánchez sammenligner coronakrisehjelpen med den amerikanske Marshall-hjelpen som bidro til å gjenreise Europas økonomier etter andre verdenskrig.

På forhandlingenes fjerde dag ble det til slutt enighet om fordelingen av midlene i krisepakken. 390 milliarder euro består av tilskudd, mens 360 milliarder er lån.

Mot å gå med på dette får de velstående landene i Nord-Europa, som ønsket å være mer sparsommelige med krisehjelpen, rabatt på EU-kontingenten.