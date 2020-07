annonse

annonse

Da jeg var ung var vårt ungdomsopprør å høre på The Beatles og la håret vokse.

Dessverre var det noen fra foreldregenerasjonen som ikke forsto poenget med et ungdomsopprør, så de begynte å like The Beatles de og, med det resultat at de mer progressive gikk over til Rolling Stones. De var det ikke så lett for de eldre å akseptere, så de fikk være i fred.

Men i 1968 skjedde det noe vesentlig mer dramatisk. Et universitetsopprør som startet i Paris men raskt bredde seg til USA og universiteter i hele den vestlige verden. Studentene skulle forandre samfunnet og overta makten på universitetene. Etter voldelige opprør over hele verden debbet det omsider ut og det er umulig å finne noen som helst positive varige forandringer.

annonse

Dette 68èr opprøret falt vel også sammen med hippie tiden som også var et opprør mot alle verdiene ungdommen hadde vokset opp med, som ansvarlig seksual praksis, respekt for eiendomsrett og verdier, respekt for foreldrenes kunnskap og erfaring og kanskje ikke minst, det arbeidet foreldrene hadde lagt ned for å sikre sine barns økonomi, trygghet og fremtid.

Hippiebevegelsen med fri seksualmoral og feminisme ødela utallige ekteskap og gjorde det nesten umulig å bevare et kjærlighetsforhold over tid.

Les også: Vi som ikke er woke

Særlig den svarte delen av befolkningen i USA, som var på vei til å heve seg sosialt og kulturelt med fungerende familier og fellesskap, ble satt alvorlig tilbake og utallige oppløste familier og barn uten fedre, ble resultatet.

annonse

68èr opprøret var tydelig marxistisk og fikk raskt ytterliggående revolusjonære grupperinger som AKPml her hjemme. Marxistene, som hadde vært i seiersrus etter den russiske revolusjon, fikk litt problemer da uhyrlighetene om Moskvaprosessene ble kjent, men da Sovjet kom i krig med Tyskland, ble alt bra igjen. Så kom etterkrigstiden der venstresosialistene stadig hadde Sovjet som sitt moralske forbilde og USA som djevelen, men også det forbildet bleknet etterhvert, og Maos Kina ble fyrtårnet. Jeg husker også hvordan de gikk i tog for Pol Pot og Kambodia. Det som kan være pussig er at det gjerne er veldig mange unge jenter som går i disse demonstrasjonene.

De er så moralsk indignerte og føler at de er på den rette siden og demonstrerer sin godhet ved å delta i aggressive lynsje mobber.

Etter at Sovjetunionen ble oppløst og sannheten at 66 millioner mennesker ble drept og ytterligere millioner fikk ødelagt sine liv, og etter at sannheten om Mao Tse Tung ble kjent og man snakket om 100 millioner mennesker drept, ble det litt tyngre for de troende venstresosialistene.

Men det er akkurat som om de bare går i dvale. “He is dead, but he won`t lie down”, som det står i sangen.

Les også: Den politisk korrekte galskapen lyser mot oss – nå må folk våkne

annonse

AKPml som fullstendig dominerte universiteter og skoler av alle slag var en revolusjonær bevegelse som håpet på en voldelig revolusjon av samme type som hadde vært i Russland. De ville altså styrte demokratiet, noe som selvsagt er landsforræderi, og burde vært straffet tilsvarende.

De endte i stedet gjerne opp i ledende kulturelle stillinger på senere tidspunkt. Det later til at dette skjer om og om igjen.

De bruker en oppfunnet situasjon for eksempel at «det arbeidende folk» er undertrykt og må gjøre opprør, eller at politi og sikkerhetsmyndigheter driver ulovlig overvåking av uskyldige ansvarlige samfunnsborgere som bare vil kose seg med litt hemmelighetskremmeri og USA-hat.

I 1975 stod det på forsiden i Aftenposten at en ny istid var på vei og det var snakk om å strø aske over Grønnlandsisen for å få den til å smelte.

Noe senere ble det blåst i alarmen da «ossonhølet» ifølge miljøminister Berntsen åpnet seg og vi kunne bli levende stekt som i en micro-ovn.

Her måtte millionene settes inn. Er det ikke venstresiden som setter i gang alle disse panikkene?

Så kom klimakrisen og prøv å se hvilke politiske grupperinger som er mest hysteriske og hvilke som er mest realistiske. Det er ikke vanskelig å se at hele panikken er skapt av venstresiden i USA såvel som i Europa.

Det hjelper ikke hvor mange topp vitenskapsmenn som benekter at vi har en klimakrise, løgnen slipper ikke taket.

Ufattelige økonomiske verdier, samfunnene på ingen måte har råd til, skal pøses ut på tiltak som ikke har noen som helst verdi.

Og hva er motivet? Jo enda et forsøk på planøkonomisk kontroll over samfunnene slik at de med den rette politiske makten ble søkkrike og det frie samfunn avskaffes. Og hvem går som alltid forrest i demonstrasjonstogene og er mest aggressive? Ungdommen og særlig jenter.

Men dette har jo alltid vært marxistenes mål; proletariatets diktatur, så hvorfor være overrasket.

Så kom denne Black Lives Matter som skapte voldelige lynsjemobber som har ødelagt og drept ikke minst eiendommene og livene til svarte.

I Norge en kjempedemonstrasjon i sentrum mitt under coronakrisen uten at myndighetene sa et ord imot, men tvert imot viste stor sympati.

Nå er jo BLM en bevegelse som påstår at svarte i USA er utsatt for systematisk undertrykkelse og politibrutalitet. Det er altså svarte i USA dette gjelder, ikke i Norge. Likevel er det kjempeviktig å ha en demonstrasjon i alle norske byer. Hva er det de demonstrerer mot? Norsk politi? Igjen var det ungdommer og en særlig stor gruppe var unge jenter.

Les også: Hvis ingen står opp for sannheten, vil den hjernevaskede venstresiden ødelegge samfunnet vårt

Det må gi en veldig god følelse å være med i en slik demonstrasjon å vise alle og seg selv hvilket edelt og fint og moralsk menneske man er. Det er jo det som er det indre motivet.

Nå er det nok også denne gangen påvist at BLM organisasjonen er marxistisk organisert og at planleggingen for et slikt opprør var gjort på forhånd og bare ventet på gnisten som skulle utløse revolusjonen.

Sannheten er en annen enn det BLM påstår, at tre ganger flere hvite blir drept av svarte enn omvendt, at 50 ganger flere svarte blir drept av svarte. At en hvit politimann er mer tilbakeholden med å åpne ild mot en svart, enn det en svart politimann er.

At svarte som kommer i konflikt med politiet, ofte oppfører seg ekstremt voldelig og det er det som resulterer i politivold. Politiet har som kjent voldsmonopol i samfunnet og må faktisk “vinne” slike konflikter, ellers er det ikke noe poeng med voldsmonopol.

Av titusenvis av politiaksjoner der politiet, i et ekstremt farefullt yrke, gjør alt de kan for å følge reglene og vise hensyn, glipper det en sjelden gang.

Så er borgerkrigen igang.

Siden Martin Luther Kings tid har det amerikanske samfunnet avviklet alle diskriminerende raselover og svarte kan gå på alle skoler og få all utdannelse og er ikke hindret fra de høyeste yrker som Barack Obama har demonstrert.

Situasjonen er ekstremt forbedret for de svarte siden den gang, likevel skjer dette.

Vi må ikke la oss lure. Det er sivilisasjonens fiender fra det ytterste venstre i det politiske spektrum som aldri gir opp håpet om å ødelegge samfunnet og å innføre barbariet, som de har gjort så mange ganger i historien.

Tilgi dem ikke, – de vet hva de gjør!