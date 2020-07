annonse

Professor Tony Burner sitter for SV i kommunestyret i Drammen. Han er tilhenger av scenenekt, og har kalt Resett for en «rasistblogg» på Dagsnytt 18.

Nå vil han også kvotere inn innvandrere i styre og stell, slik at deres representasjon gjenspeiler sammensetningen i befolkningen.

– Mediene kunne konstatere at 9 av 10 ordførerkandidater var menn. Derimot var det ingen medier som rapporterte at 0 av 10 ordførerkandidater hadde minoritetsbakgrunn, skriver han i Drammens Tidende.

Burner skriver at debatten om likestilling ikke kun kan dreie seg om kjønn.

– Intet lært. Heller ikke når man skulle tro at dette BLM-året gjorde noe med bevisstheten om representasjon av minoritets stemmer.

Han mener vil har kommet langt i likestilling mellom kjønnene, men at vi har lite bevissthet om likestilling for innvandrere, selv om de nå utgjør 18 prosent av Norges befolkning.

– Det er fortsatt ganske stuereint å reagere med «jammen, det har da ikke noe å si hvor man kommer fra» når man tar dette opp, slik man holdt på før i tida med kjønn: «jammen, det har da ikke noe å si hva du har mellom beina». Ja, hadde det bare vært så vel, sier SV-politikeren.

Han fremmer ikke forslaget for nordmenns del, men for innvandrerens. De vil få det bedre, i dag har de vansker med å få jobb og bolig, de blir utsatt for forskjellsbehandling og mange har negative holdninger til muslimer.

– Vi har altså våre utfordringer. Og de løses ikke at man later som om man er blind for dem. De løses ikke ved at likestilling kun forstås som likestilling mellom kjønnene, sier han og legger til.

– Å øke andelen med minoritetsbakgrunn handler ikke bare om minoritetsstemmer, representasjon og rollemodeller, men også mangfoldskompetanse og mangfoldsledelse.

Burner tror at vi i fremtiden vil være bevisst på likestilling mellom nordmenn og innvandrere, slik som vi er i dag mellom kjønnene.

– Det er å håpe at BLM-bevegelsen gir et spark i baken på noen og enhver, ikke minst mediene.