annonse

annonse

Tall fra politiet i Stockholms viser at hittil i år har det vært i snitt 2 til 3 skyteepisoder i uken, der hver tiende har endt opp med drap.

Til tross for de rekordhøye tallene har politiet gjort en betydelig innsats mot de kriminelle innvandrergjengene, skriver Samhällsnytt . Men det kan ha bidratt til økning i antall skyteepisoder. Om en gjengleder blir fjernet fra gaten, så kan det oppstå en maktkamp innad. Eller at en rivaliserende gjeng forsøker å ta over deres territorier.

Les også: Svenske tilstander: En hel bydel styres av en klan

annonse

Operasjonsleder Anna Benedetti ved politiet i Stockholm håper at deres innsats mot gjengkriminaliteten skal ha en effekt på sikt. Men de har ingen historiske referanser. Til nå har bare gjengskytinger og grov vold økt.

Les også: Jeg gruer meg til «svenske tilstander» brer om seg og hva vi har i vente

Samhällsnytt skriver at når ledere i gjenger blir tatt, så står det alltid noe bak for å ta over. Rekruttering er stor i de innvandrertette områdene. Ungdom glorifiserer livet som gangster. De hører på rap og hiphop og velger karrieren som forbryter fremfor utdanning og jobb. Ingen gjør noe for å forebygge den destruktive kulturen. Tvert om, gangsterrap får rosende omtale av Sveriges kulturjournalister, og det bidrar til at problemet vokser.

– Coronaviruset har ikke redusert gjengkriminaliteten, tvert om, den har økt. Tilgangen til narkotika som ofte er årsaken til de fleste konflikter har vært god. Dessuten har mange kriminelle blitt tvunget til å forbli i Sverige isteden for ferie i hjemlandet, sier Anna Benedetti.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474