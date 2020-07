annonse

For å få tiden i karantene til å gå, drev Alex daytrading med finansielle instrumenter. Men på grunn av en misforståelse av tall fikk handelen en verst tenkelig utgang.

Mange land har innført portforbud for å bekjempe coronavirus-pandemien. Innestengt i hjemmet sitt har folk tydd til ulike sysler for å unngå kjedsomhet, og særlig meldes det om økt filmkonsum, gambling og aksjehandel på nett.

Alex, en student ved University of Nebraska, hørte til sistnevnte gruppe. Mens skoler og bedrifter var lockdown-stengt, benyttet Alex tiden til å trade aksjer og andre verdipapirer gjennom internett-megleren Robinhood.

Men en dag da Alex tittet på PC-skjermen, oppdaget han at en opsjonshandel gikk i minus. Det var heller ikke litt i minus, men svimlende 730.000 dollar – over 6,9 millioner kroner.

Det psykologiske sjokket av å ha pådratt seg gjeld tilsvarende prisen på enebolig, bil og kanskje mer, ble for stort for tjueåringen. Da Alex var hjemme i Illinois 12. juni, skrev han avskjedsbrev til foreldrene og avsluttet livet. Dette skriver Financial Times.

For å gjøre skaden verre, viste det seg at Alex slett ikke hadde noe tap – tvert imot stod saldoen i pluss på 16.000 dollar. Alex hadde misforstått tallene på skjermen, og oppfattet summen 730.000 dollar, som viste et teoretisk og fremtidig tap på en delhandel, som et faktisk og stedfunnet tap for hele investeringen.

Nå rettes det kritikk mot internett-meglere, som påstås å ligne mer på kasino enn finansielle foretak, blant annet på grunn av alskens rabatter, straksoppdatering i sosiale medier og visuelle effekter som blinkende lys og animasjonsfigurer: virkemidler som trigger aktivitet i hjernens belønningssenter.

Saken får også politisk etterspill, idet kongress-representant Sean Casten fra Illinois har tatt opp saken med Securities and Exchange Commission, tilsynet for verdipapirhandel. Robinhood har selv varslet endringer i handelsplattformen etter dødsfallet.

I mars 2020 opplevde de tre meglerforetakene Schwab, ETrade og Interactive Brokers en dobling av antallet nye kunder, da over en halv million nye handelskontoer ble registrert. Lignende hopp rapporteres fra meglere som TD Ameritrade.

Mars var måneden da flere land innførte portforbud og tilsvarende. Robinhood fikk tre millioner nye kunder i første kvartal 2020, og var dermed oppe i 13 millioner kunder i alt.

