annonse

annonse

15 år gamle Qamar Gul fra Ghor-provinsen sentralt i Afghanistan blir hyllet i sosiale medier etter at hun forsvarte seg og den 12-år gamle broren og tok livet av Taliban-soldater som nettopp hadde drept hennes foreldre.

Ifølge innlegg på sosiale medier skjedde hendelsen for noen dager siden. Taliban angrep landsbyen deres, tok seg til Qamar Guls hus og dro med seg faren og moren ut av huset og skjøt dem. Anklagen fra Taliban var angivelig at faren samarbeidet med myndighetene i Afghanistan, som Taliban er i krig med. Det er Fox News som rapporterer dette.

Jenta skal ha følt seg truet med voldtekt og gikk inn i huset og hentet en AK-47. Hun gikk deretter ut og skjøt to Taliban-soldater og såret flere andre.

Qamar Gul is from Tiwara district of Ghor province along her 12 year old brother, Habibullah. Taliban ambushed their village, murdered their parents & tried to rape her. She gunned down 10 Talibans to protect herself & her brother.#به‌طالبان‌باج‌ندهید#stopappeasingtaliban pic.twitter.com/EBw5qaG8ri

— Jamshid Mohammadi 🇦🇫 | 🇦🇫 جمشید محمدی (@JamshidMohamm15) July 19, 2020