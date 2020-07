annonse

Harvard-psykologen, lingvisten og den bestselgende forfatteren Steven Pinker er under et voldsomt press, etter at 618 akademikere har underskrevet et opprop mot hans påståtte rasisme og sexisme.

Pinker nekter å bøye seg for det han beskriver som venstresidens sensurlyst, fremført av politisk korrekte fotsoldater som vil forhindre meningsmotstandere å ytre seg.

I et åpent brev hevder 618 medlemmer av den akademiske organisasjonen Linguistic Society of America at Pinker bidrar til å demonisere minoriteter og fastholde rasistiske strukturer. Nå krever de at den velrennomerte professoren fjernes fra organisasjonens liste over «fellows» og eksperter, skriver Berlingske.

Anklagene er i hovedsak basert på diverse linker som psykologen har delt på Twitter. I 2015 skrev Pinker på Twitter: «Problem: Ikke rase, men at for mange skytes av politiet.» Vedlagt i tweeten var en link til en artikkel i New York Times: Police Killings of Blacks: Here Is What the Data Say.

Data: Police don’t shoot blacks disproportionately. Problem: Not race, but too many police shootings. http://t.co/HDoLJ3hT3p via @UpshotNYT — Steven Pinker (@sapinker) October 17, 2015

I brevet henvises det også til at Pinker i 2014 avviste at en student som drepte seks kvinner på Universitetet i California, Santa Barbara (UCSB) nødvendigvis var en del av et mønster av hat mot kvinner.

Riktignok retter lingvistene opp sin egen feil i teksten når det gjelder drapene på UCSB. Det var ikke seks kvinner som ble drept. Det var faktisk to kvinner og fire menn. Men siden drapene var «motivert av kvinnehat», så mener lingvistene at dette ikke endrer konklusjonen.

Slik fortsetter det, med flere eksempler på at Pinker stiller spørsmålstegn ved den gjeldende, politisk korrekte tolkningen av ulike samfunnsspørsmål. De reagerer blant annet på at Pinker uttrykker skepsis til å avskaffe politiet, og påstår at selv om politiets handlinger kan føre til skade, så vil mangel på politi også ha negative konsekvenser.

Krever tiltak

Slike holdninger er uakseptable for de 618 akademikerne, som derfor krever at tiltak iverksettes mot Pinker. De avslutter brevet med å hevde at:

«…Pinkers oppførsel er spesielt skadelig, ikke bare for oppfatningen av lingvister i opinionen, men for bevegelser mot systemene av rasisme og sexisme, og for lingvister som rammes av disse voldelige systemene.»

Steven Pinker avviser anklagene, som han kaller grunnløse. Han henviser til at kritikerne mener at Pinker fremstiller afroamerikanere som kriminelle mellom linjene i boken The Better Angels of our Nature. Årsaken er at Pinker bruker begrepet «storbykriminalitet».

– De hallisunerer seg frem til å finne skjulte forbindelser, som ikke finnes i mine verker, sier Pinker til Berlingske.

Han påpeker også det paradoksale i at en link til USAs fremste liberale avis New York Times fører til slike reaksjoner fra de som hevder å være liberale (i amerikansk betydning av ordet).

Forkjemper for ytringsfrihet og åpen debatt

Pinker er forfatter av en rekke populærvitenskapelige bøker, og en av Harvards mest kjente professorer. Han regnes også som en av de fremste intellektuelle på venstresiden i amerikansk samfunnsdebatt.

Men Pinker er også en forkjemper for ytringsfrihet, toleranse og åpen debatt, som han mener er et nødvendig fundament for demokratiet.

– Dette fundamentet er truet av «cancel culture», sier han, og henviser til den intolerante debattkulturen hvor krav om boikott, avskjedigelser og utestengelse brukes i stedet for argumenter og fri debatt.

Dette er en kultur som særlig har rammet de amerikanske universiteter, men som har spredd seg derfra til resten av vesten og utenfor akademia.

– Min bekymring er at det ikke bare kan ødelegge livet for personer som deltar i diskusjoner og debatter, men at det også hemmer vår mulighet for å forstå viktige emner, hvis man ikke kan uttrykke visse holdninger av frykt for alvorlige sanksjoner.

I denne videoen kan man se Pinker svare på anklagene mot ham.