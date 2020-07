annonse

De fleste er på sykehus med alvorlige til kritiske skader. De skadde inkluderer seks kvinner.

Skuddene ble avfyrt mot personer som var til stede i en begravelse i Gresham i South Side i Chicago ved 18.30-tiden tirsdag, opplyste politiførstebetjent Eric Carter. Vitner beskriver ifølge Fox News at det det opplevdes som en krig.

Begravelsen skal ha vært for en 31 år gammel mann som selv hadde blitt skutt.

Det var fra et svart kjøretøy at skuddene kom. Det forsvant raskt fra stedet. Personer som var til stede i begravelsen skjøt tilbake mot kjøretøyet, legger Carter til.

Fox News melder at politiet hadde fått tips på forhånd om at det forelå en trussel mot begravelsen.

Bilen krasjet kort tid senere og de som satt i bilen, tok beina fatt. En person er pågrepet.

Carter opplyser at det ble funnet 60 patronhylser på åstedet. Hendelsen er det største antall skadde i en enkelthendelse i Chicago i nyere tid.

President Trump har nylig varslet at han vil sende inn føderalt politi for å rydde opp i flere byer i USA, ikke minst til Chicago.

Rett før hendelsen tvitret borgermesteren i Chicago, Lori Lightfoot, at hun ikke ville akseptere føderalt politi i byen.

Under no circumstances will I allow Donald Trump’s troops to come to Chicago and terrorize our residents.

— Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 21, 2020