annonse

annonse

Per Olaf Lundteigen (Sp) vil ha flere unge nordmenn i arbeid.

Lundteigen, som sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomité, reagerer på at 20. 000 mennesker i Norge er unge uføretrygdede, og vil ha slutt på arbeidsinnvandring for å få en større andel av dem i jobb, skriver Klassekampen.

– Det må bli større etterspørsel etter folk med delvis arbeidsevne, for å redusere uføretrygda. Mange ender i dag med ørkesløs trasking i Nav-systemet. Hvis man ikke var syk fra før, blir man i hvert fall syk da, sier Lundteigen.

annonse

Han vil ha slutt på import av sesongarbeidere i jordbruket fra land utenfor EØS.

– Vi må ta ondet ved rota, og det er den ukontrollerte arbeidsinnvandringen. Stortinget må ta tilbake styringen over arbeidsinnvandringen utenfor Norden, sier Lundteigen.

Les også: Norske ungdommer søkte jobb som jordbærplukkere: – De er kjempeflinke, har gull innstilling, møter presist og er positive

Lundteigen mener man nå må stoppe arbeidsinnvandring av folk uten kompetanse og heller legge til rett for slikt arbeid for unge uføre. Han mener vi må tåle å betale mer for varene for å få dette gjennomført.

annonse

– Man har gjort seg avhengig av det siden lønns- og arbeidsvilkårene er for dårlige til å appellere til folk som er bosatt i Norge. Sånn kan vi ikke ha det. Men det krever selvfølgelig at du betaler for kvalitetsmat som er lagd med anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Og da blir jordbærene dyrere, sier Lundteigen.