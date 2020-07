annonse

Selv om de fleste ferierer i Norge i sommer så er det fortsatt mange som ikke kan eller lenger vil beholde kjæledyrene sine.

Dyrebeskyttelsen Norge har hendene fulle med dyr som dumpes og er hjemløse også i sommer, skriver Dagsavisen.

Kommunikasjonsrådgiver for Dyrebeskyttelsen Norge, Annette Bjørndalen Søreide, mener dette kan skyldes at folk skaffet seg kjæledyr under karantenetiden men nå ikke lenger vil eller kan ta vare på dem lenger.

– Det kan nok være at noen av dumpingsakene denne sommeren kommer som følge av at folk skaffet seg dyr mens de var mye hjemme i våres, og ikke hadde planlagt godt nok hvordan dyreholdet skulle gå overens med deres hverdag når de måtte tilbake på jobb, sier hun.

De fleste dyrene som blir dumpet, er katter. Av over 6000 dyr som fikk hjelp av Dyrebeskyttelsen i fjor så var over 90 prosent av disse katter.

– Dette er dessverre det familiedyret som har høyest andel hjemløshet i Norge, men vi ser også at stadig flere kaniner blir dumpet og overlatt til seg selv hvert år, sier Bjørndalen Søreide.

Straffbart

Veterinær og president i Den norske veterinærforeningen, Torill Moseng, påpeker hva loven sier.

– Det er ulovlig å stikke av fra dyret sitt, dumpe det eller å utsette et dyr for en handling som gjør at den ikke har tilfredsstillende dyrevelferd, sier hun.

– Skal du på ferie, kan du ikke reise før du har ordnet ferie for familiedyret ditt også. Det betyr at du må ordne noen som passer dyret ditt, før du kan dra. Å reise fra dyret ditt, er straffbart, da det er å hensette dyret i hjelpeløs tilstand, sier Bjørndalen Søreide i Dyrebeskyttelsen Norge.