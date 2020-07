annonse

NRKs lesere er ikke fornøyd med dekningen av den amerikanske presiden.

Statskanalen har de siste ukene hatt ekstra mye fokus på det som skjer i USA, og det som skjer rundt president Donald Trump. Overskriftene som er valgt har ofte vært oppsiktsvekkende sitater der presidenten blir kritisert.

– Får Trump en ny periode, er det slutten på demokratiet, skrev NRK-journalist Anders Magnus i sin tittel da han dekket den omstridte boken utgitt av Mary Trump i forrige uke.

– Propaganda

Det negative Trump-fokuset fortsatte denne uken under opptøyene i byen Portland, som er styrt av demokratene, Trumps politiske motstandere. NRK fokuserte på kritikken Trump fikk fra demokratene for å sende inn føderale styrker i en by fullstendig ute av kontroll.

– Kritiske til Trumps spesialtropper. Det som skjer i Portland, burde uroe alle i USA, skrev NRK, uten å nevne at Portland har hatt opptøyer hver eneste dag de siste 53 dagene.

NRK opplyste heller ikke sine lesere at de voldelige opprørerne i Portland gikk til brutalt angrep på en av de føderale politimennene da de forsøkte å sette fyr på rettsbygningen. Video av politivolden har sirkulert på sosiale medier i flere dager.

This is why federal law enforcement were using vans and cars to make discreet arrests of violent suspects: Rioters surround and attack an officer in the process of making an arrest outside the courthouse. The suspect escapes. pic.twitter.com/U26MKxOZff — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 21, 2020

Trump-sakene har satt sinnene i kok hos de som blir tvunget å betale for NRK via skatteseddelen.

– For NRK er det urovekkende at det føderale politiet blir satt inn for å beskytte rettsbygningen i Portland…det som er skremmende er at vi blir tvunget til å betale for denne propaganden, skriver en person på Twitter.

For NRK er det urovekkende at det føderale politiet blir satt inn for å beskytte rettsbygningen i Portland…det som er skremmende er at vi blir tvunget til å betale for denne propaganden. — Kopite19times (@theult1matefan) July 21, 2020

Også statskanalens store overskrifter denne uken om at Trump «ikke vil si om han aksepterer valgnederlag», vekker reaksjoner.

– NRK og Demokratene har fremdeles ikke akseptert valgnederlaget i 2016. Derfor vil de heller ikke gjøre det i 2020 når Trump vinner igjen, skriver en person på Facebook.

Bommet i 2016

NRK-saken handler om Trumps intervju med Fox News tidligere denne uken der han utrykte bekymring over valgfusk som kan forekomme ved stemming via posten under valget i november. NRK nevner ikke at Hillary Clinton nektet å aksepterte valgnederlaget da hun tapte i 2016.

Det har også vært mye fokus på diverse valgmålinger som viser at Trump ligger langt bak Joe Biden. Før valget i 2016 gjenga NRK en måling fra Reuters som hevdet at det var 90 prosent sjanse for at Hillary Clinton vant presidentvalget.

Også andre målinger hevdet det var nesten 100 prosent sikkert på at Hillary ville bli president. Men historien viste til slutt at nesten alle valgmålinger ikke stemte med virkeligheten.

Nekter å være nøytral

Folk i NRKs kommentarfelt på Facebook reagerer også på at statskanalen aldri finner noen saker om Trump som er positive.

Flere nevner økonomien og den lave arbeidsløsheten blant svarte som NRK kunne fokusert på.

Det er også noen som viser til kringkastingssjef, og tidligere SV-politiker, Thor Gjermund Eriksens uttalelser før valget i 2016 på en pressekonferanse. Der innrømmet Eriksen at NRK ikke ville være nøytrale i dekningen om Trump.

Se video av pressekonferansen under, der Trump blant annet blir stemplet som en «psykopat» av kringkastingsrådet.