Fagforeningsleder i politiet John Catanzara går hardt ut mot den demokratiske borgermesteren i Chicago og mener hun og andre ledere lar byen forfalle i lovløshet. – Man kan utføre kriminalitet uten konsekvenser, sier han til Fox News.

Tirsdag kveld ble 15 personer som var tilstede ved en begravelse skutt fra en passerende bil. Det er ikke uvanlig at mer enn femti personer blir skutt og et titalls dør hver helg i byens sørlige bydeler, der mange svarte bor.

I flere av de amerikanske storbyene med voldsproblemer er det demokratene som styrer. De er også de skarpeste kritikerne av politiet og har instruert politi og påtalemyndigheter om lavere straffer enn det som er tilfellet i byer styrt av republikanere. Det er også fra demokratene at det gis støtte til ytterliggående initiativ som «defund the police».

Donald Trump og andre konservative har lenge pekt på at byene med de største voldsproblemene er styrt av demokrater i flere tiår. Dette er også argumentet til Blexit-bevegelsen som argumenterer for at svarte ikke er tjent med å stemme på demokratene.

– Radikale venstrekrefter hos demokratene, som kontrollerer Biden, vil ødelegge landet vårt. Se på Portland, hvor meningsmålingene er uendret etter 50 dager med anarki. Vi har sendt hjelp, skrev Trump på Twitter.

Chicagos borgermester, Lori Lightfoot, på sin side har ikke ønsket Trumps assistanse:

Under no circumstances will I allow Donald Trump’s troops to come to Chicago and terrorize our residents. — Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 21, 2020

– Blodbad

John Catanzara sier i intervjuet med Fox News at «måten de kriminelle opererer så åpenlyst skyldes at de vet det ikke er konsekvenser». Det er lovløst.

Han omtaler justissystemet i byen som «fullstendig brutt sammen» og at det som et resultat er et «blodbad i gatene».

«The justice system in Cook County is totally broken all the way from President Preckwinkle [down]…They have no idea what real justice is, [there] is basically the bloodbath in the street as a result.»

Norske medier med pro-demokratiske vinklinger

I norske medier er det et helt annet fokus enn ettergivende politikere som lar kriminelle herje fritt. Det er det motsatte: at myndighetene skal slå ned på kriminaliteten omtales som et stort problem og en «frykt».

Under overskriften «Frykt for at Trumps maktbruk kan føre til konstitusjonell krise i USA», skriver NTB at:

«Eksperter frykter konstitusjonell krise etter Donald Trumps kontroversielle bruk av føderale agenter mot demonstranter i USA. Nå tiltar demonstrasjonene på ny.»

Til tross for masse dokumentasjon på sosiale medier om vold og hærverk legger NTB vekt på det «fredelige» ved situasjonen der.

«Flere tusen har daglig demonstrert fredelig i Portland, men det har også vært voldelige innslag,» skriver NTB.

– Tilstedeværelsen deres [de føderale agentene] her fører til mer vold og mer hærverk. Det hjelper ikke på situasjonen i det hele tatt, skriver borgermester Ted Wheeler i Portland i et brev til presidenten ifølge NTB.

Intervjuet med Catanzara om situasjonen i Chicago kan sees her.

