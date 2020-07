annonse

annonse

Dagbladet er nok aller mest typisk for norske MSM: Først fører de en årelang hetskampanje mot USAs president, Donald Trump, og så foretar de en «meningsmåling» som liksom skal bevise at det norske folk er livredde for Donald Trump. Har de mistet absolutt alt av journalistiske idealer?

På sosiale medier kan man oftere og oftere se folk som egentlig ikke støtter Trump forteller at de begynner å bli inderlig lei av medienes personhets mot Trump. Hvorfor er det ingen norske aviser som skriver saklig om Trumps politikk, spør mange. Er det ikke det som burde være interessant for Norges og verdens befolkning? Har Trump i praksis gjort noe som skulle tyde på at han er en trussel mot verden?

Det er særdeles vanskelig å få øye på noe slikt. Trumps utenrikspolitikk er preget av at han ønsker å trekke USA ut av væpnede konflikter og at han ikke ønsker at USA skal starte kriger i andre deler av verden. Hvorfor hylles ikke dette i norske medier? Burde ikke dette være noe som hele verden ønsker? Og Dagbladet, som har en bakgrunn som en fredselskende avis, skulle man kanskje tro ville anse det som en seier for alle fredselskende mennesker at USAs president vil endre USAs utenrikspolitikk i fredelig retning?

annonse

Men, nei. Her går Dagbladet helt på tvers av sine egne idealer – utelukkende fordi det er Trump som står for politikken. Og det samme gjør den samlede norske mainstream-pressen. Da Trump i starten av sin presidentperiode så ut til å ha et godt forhold til Putin, ble det ansett som forræderi, da Trump så ut til å etablere et godt forhold med Nord-Koreas diktator, ble det latterliggjort og da Trumps slagord var å gjøre USA stort igjen, ble det hånet i hele den vestlige verden. Som om det ikke burde være ethvert lands leders oppgave å fremme sitt eget lands interesser.

Les også: TV 2 stemplet som «propaganda» etter påstand om at president Trump er rasist

Men i stedet for å få høre noe om Trumps reelle politikk, blir vi foret fra norske medier med grove skremsler mot Trump. Vi får vite at han er en trussel mot verdensfreden, han kommer til å avskaffe demokratiet i USA, han kommer til å nekte å akseptere et eventuelt valgnederlag og tvinge seg til å beholde makten, og et medlem av Trump-familien får fritt mikrofonstativ til å stille psykiatriske diagnoser på sin onkel. Kunne det kanskje tenkes at hun kan være farget av familiære konflikter? Burde norske aviser publisere familiemedlemmers grove trakassering helt uten forbehold?

Kanskje ikke vanligvis. Men når det gjelder Trump, eier norske medier ingen grenser. All trakassering er lov, bare det kan tjene til å sverte Trump og fremstille ham som en uberegnelig psykopat som vil føre til verdens undergang. Hans praktiske politikk er det ingen som interesserer seg for. De norske journalistene vet sannsynligvis godt at dersom de begynte å skrive korrekt om Trumps politikk, så ville det innebære å gi han positiv omtale, og det er det aller siste de kunne tenke seg. Derfor så forties det helt og holdent.

annonse

Men når var det egentlig at de norske mediene helt forlot sine tidligere idealer om å fortelle om virkeligheten slik den faktisk er? Jeg husker fra min ungdom Dagbladet som den mest sannhetssøkende og ærlige avisa, som hadde de aller skarpeste og intellektuelt mest redelige skribentene. Men langsomt har avisa degenerert til å bli Norges aller mest usaklige og virkelighetsfjerne avis. I så måte konkurrer de kun med NRK, som totalt har forlatt idealet om å fortelle om virkeligheten.

NRK, er ledet av en SV’er som gjentatte ganger har uttalt at hans mål er å gjengi en utgave av virkeligheten, som skal gjøre at alle som ser på NRK, skal føle seg inkludert. NRK skal være «limet» som holder samfunnet sammen, erklærer sosialisten Thor Gjermund Eriksen. Hvor ble det av idealet om kritisk journalistikk? Eller idealet om å gjengi virkeligheten og ikke et sminket bilde av virkeligheten som er tilpasset makthaverne?

Sannheten er at norske medier har blitt norske makthaveres lydige hunder, og deres agenda er å skape et mediebilde av at norske myndigheters politikk er vellykket og det eneste riktige for landet. Faktum er at norske medier har blitt totalt servile overfor myndighetens politikk, og deres åpenbare felles agenda er å fremme oppfatningen om internasjonalisme, globalisme og Norges rolle som et land som skal forsyne verdenssamfunnet med milliarder av kroner for å fremme vår egen anseelse og vår rolle som et verdensledende land. I siste ende for å oppnå prestisjetunge internasjonale posisjoner, selvsagt. Koste hva det koste vil.

Les også: Donald Trump – en vanlig dag i Aftenposten

Og mediene er helt uten innvendinger. Den kritiske journalistikken i Norge har avgått ved døden på et tidspunkt. Det vil si: Mediene innbiller seg fremdeles at de praktiserer de kritiske spørsmålene, men det gjør de utelukkende mot dem som i utgangspunktet er kritiske mot norsk politikk. Prinsippet for norske journalister er følgende: De er sterkt kritiske mot alle som er kritisk mot norsk politikk, mens alle som er enig i samfunnets offisielle politikk, strykes med hårene. Bare følg med i avisene og dann deg et inntrykk: Når det gjelder f eks drapet på den voldskriminelle og narkomane George Floyd, finnes ikke en eneste motforestilling i MSM, mens de voldelige opptøyene i ettertid, som har medført, selvtekt, mord, branner og ødeleggelser av eiendom fullstendig underkommuniseres.

annonse

Norske medier har totalt sviktet sitt samfunnsoppdrag. De ønsker åpenbart å formidle et bestemt samfunnssyn, som innebærer at hvite mennesker er grovt rasistiske, det norske samfunnet er dominert av strukturell og systematisk rasisme, innvandrere og flyktninger lider vondt under den systematiske rasismen i Norge og hvite mennesker bør føle en dyp skam for den forhistorien av ondskap som hvite står bak.

Og så ser man fullstendig bort fra at slavehandlene, som har sin opprinnelse i den afrikanske og muslimske verden og fremdeles praktiseres der, faktisk ble avskaffet av oss hvite for over 100 år siden. Og man ser fullstendig bort fra at det norske samfunnet helt systematisk gir alle de «flyktningene» vi mottar i Norge langt, langt større fordeler enn det nordmenn får. Norge har faktisk etabler en strukturell og systematisk antirasisme i måten vi behandler innvandrere på. Der etniske nordmenn må jobbe et langt liv for å oppnå visse goder, gir vi dem fra dag en til de såkalte «flyktningene», som i realiteten for det meste er unge, sterke og friske menn som søker et bedre liv.

Og hvordan svarer våre nye landsmenn og berikelse på denne enorme rausheten? Joda, flertallet er nok takknemlige og forsøker etter beste evne å skaffe seg et eget levebrød i sitt nye hjemland. Det skal vi selvsagt være glade for. Men et skremmende stort antall svarer på vår raushet med å utnytte våre velferdsordninger, ved å svindle oss og slutte seg til kriminelle gjenger som påfører oss enorme lidelser i form av narkotikakriminalitet, vold, grov seksuell trakassering, voldtekter, barneran, grovt krenkende voldshandlinger osv. Men dette ønsker ikke MSM å fortelle oss om.

Det vil kunne provosere våre nye landsmenn, må vite. Så derfor bør vi utelukkende få høre vellykkede historier om de som har lyktes i å integrere seg og skape et godt liv i Norge. Joda, det er vel og bra. Jeg vil gjerne høre de vellykkede historiene om vellykkede innvandrere. Men burde det ikke være norske mediers oppgave å fortelle oss hele den usminkede historien om hva innvandringen faktisk fører til? Skjønner ikke MSM at når de ekskluderer baksiden av innvandringen, så skaper de et falskt bilde av realitetene? Akkurat slik de skaper et falskt bilde av Trumps politikk?

Les også: TV 2-journalist Kadafi Zaman mobber utseende til Donald Trumps foreldre

De pøser ut trakassering av personen Donald Trump, og etterpå lager de undersøkelser som «beviser» at nordmenn tror Trump er farlig for verden. Det er så uredelig som det kan få blitt. Og når de forteller glansbilder om innvandringen, er det ikke rart at de av oss som tror på medienes fremstilling sier ja til flere innvandrere – men på helt falske premisser.

Jeg må for øvrig få hevde at jeg fatter ikke hvorfor mediene er er så livredde for at innvandrerne skal få kjennskap til sannheten om følgene av innvandringen. Jeg skjønner faktisk ikke hvorfor en innvandrer skulle bli krenket av at mediene forteller at noen av hans landsmenn skaper problemer. Burde ikke heller enhver innvandrer rette sinnet sitt mot de av sine landsmenn som misbruker Norges gjestfrihet? Er det gitt at f eks somaliere vil bli rasende på norske aviser dersom avisene forteller om enkelte voldelige og kriminelle somaliere?

Her virker det som om norske MSM er overdrevent forsiktige på somalieres vegne. Jeg er f eks ofte i Thailand fordi min kone er derfra. Skal jeg bli rasende på thailandske medier når de forteller om at enkelte nordmenn misbruker thailandske kvinner og barn seksuelt? Det ville selvsagt ikke falle meg inn. Jeg forakter selvsagt mine landsmenn som misbruker thailandske kvinner og barn seksuelt. Men alle utlendinger i Norge må altså skånes fra å høre om de av sine landsmenn som misbruker norsk gjestfrihet? Er det ikke egentlig helt idiotisk å tenke slik? Er enhver innvandrer et sårbart persilleblad som ikke tåler å høre sannheten om sine egne landsmenn?

Jo mere mediene og myndighetene skaper et glansbilde av følgene av innvandringen til Norge, jo mer klarer de å lure nordmenn flest til å tro at innvandrerne klarer seg særdeles godt, kommer i arbeid, beriker samfunnet og skaper et velfungerende, flerkulturelt samfunn, der vårt land blir et fargerikt fellesskap helt uten problemer. Og så er faktisk virkeligheten at det bare er en del av innvandrerne som bidrar med noe som helst, mens resten ligger oss til byrde og faktisk påfører vårt land store problemer. At det danner seg et falskt bilde av virkeligheten må mediene ta skylden for, i sin nye, servile og underdanige journalistikk, som helt har gitt fortidens journalistiske idealer på båten.

Norske MSM er utelukkende kritiske mot dem som er kritiske, og hyller alle dem som servilt underkaster seg myndighetenes politikk. Journalistene er blitt statsmaktens aller beste medspillere. Det motsatte av det de burde være. Men de skjønner det ikke selv!