annonse

annonse

Etter en intern konflikt om rasisme og Black Lives Matter, sier Red Bull opp nordamerikanske ledere.

Stefan Kozak, administrerende direktør i Red Bull Nord-Amerika og Amy Taylor, RBNAs ledende markedsansvarlige, ble nylig permitterte som ledd i en bredere omstilling. Det østerrikske energidrikkselskapet har kunngjort permitteringer, oppsigelser og kutt i sine underholdnings- og kulturavdelinger den siste tiden. Det melder Wall Street Journal.

Offisielt har man fra selskapets side hevdet at disse permitteringene er et resultat av pandemirelaterte budsjettkutt. Omstruktureringen kommer imidlertid parallelt med en konflikt om rasisme i selskapet, i forbindelse med Black Lives Matter-bevegelsens aktiviteter den siste tiden. En av Red Bulls ansatte har forklart Business Insider at «kulturavdelingene ble sett på som de med mest uttalte spørsmål om raserettferdighet, og at amerikanske ansatte så omstruktureringen som en form for straff» etter å ha støttet BLM-bevegelsen.

annonse

Les også: Den politisk korrekte galskapen lyser mot oss – nå må folk våkne

Innvandringskritisk direktør

Andre ansatte har slått fast at permitteringene har markert et skille mellom selskapets østerrikske ledere, og nordamerikanske ansatte. Bakgrunnen for oppsigelsene av Kozak og Taylor er antatt å være at de skal ha brukt sine posisjoner til å fremme venstreradikal aktivisme. Det står i kontrast til Red Bulls administrerende direktør, østerrikske Dietrich Mateschitz, som åpent har støttet president Donald Trump, og kommet med innvandringskritiske uttalelser.

De nordamerikanske lederne i Red Bull skal ha engasjert seg for BLM-bevegelsen, og hyllet aktivistene uten å ta forbehold.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474