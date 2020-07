annonse

Grov mishandling og voldtekt mot et lite barn er ikke nok til å få en notorisk, pedofil voldtektsmann utvist fra Sverige.

Mandag ble en somalisk tolk bosatt i Sverige dømt for en grov voldtekt av en ni år gammel jente. Nettavisen Samhällsnytt har omtalt hvordan mannen slepte, slo og voldtok jenta, med trusler om knivstikking, med referanse til de rettslige dokumentene i saken. Andre svenske medier har unnlatt å omtale hendelsesforløpet.

Det alvorlige overgrepet fant sted den 15. april i år, da den ni år gamle jenta var på vei hjem fra skolen i Kimstad, et lite sted to kilometer utenfor Norrköping, midt i det sydlige Sverige. 39 år gamle Ahmed Dahir Mahamoud overfalt jenta, og kidnappet henne med kniv mot strupen. Han førte deretter jenta med seg inn i et skogsområde, der han utsatte henne for både grov vold og en fullbyrdet voldtekt.

Fryktet for sitt liv

Jenta har forklart seg om hvordan voldtekten ble utført. Hun fryktet i gjerningsøyeblikket at hun kunne bli drept. Ahmed tvang den gråtende jenta blant annet til å svelge leire før han voldtok henne, og etter at han hadde gjort seg ferdig sa han til henne at dersom hun sa noe til politiet, skulle han drepe hele hennes familie.

Politiet ble straks etterpå varslet, etter at en bilist fant jenta gående langs en vei, tilsølt med leire og blod. Jenta gråt og fortalte bilisten at hun hadde blitt overfalt av en mann med kniv. Politiet gikk så i gang med et søk i området, og fant etter hvert frem til en mann som hadde overensstemmende signalementer.

Nekter straffeskyld

I etterforskningsfasen har politiet funnet spor av Ahmeds sperm på jentas kropp. Under voldtekten hadde somalieren imidlertid på seg hansker, for å unngå å etterlate seg spor.

Mannen har hele tiden hevdet sin uskyld, og påstått at noen har plassert hans eiendeler på åstedet for å få ham satt i fengsel. Han mener dessuten at noen skal ha stjålet sperm av han, for å bruke på jenta, for altså å ramme ham.

Mandag meddelte tingretten i Norrköping at Ahmed dømmes for grov mishandling, kidnapping, grov voldtekt mot barn og overgrep i rettssak, til fengsel i elleve år. Han må også betale 240 000 svenske kroner i erstatning til jenta.

Gjentagelse

Det er imidlertid ikke første gang denne somaliske mannen er dømt for overgrep. I juni 2018 ble han dømt for et grovt seksuelt overgrep mot barn, til fengsel i ett år og ni måneder, etter at han i april 2017 lurte en tolv år gammel jente med seg fra en bussholdeplass, og forgrep seg på henne, også denne gangen under trusler med kniv.

Han ble siden sluppet fri, med hele syv måneder igjen av straffen. Det er ikke kjent om det ble gjort en vurdering av hvorvidt mannen var rehabilitert, eller om det fantes en risiko for gjentagelse.

Utvises ikke

Ahmed kom til Sverige i 2005, og siden 2014 har han vært svensk statsborger. Ettersom det i svensk lov ikke gis anledning til å frata personer statsborgerskapet ved grov kriminalitet, kan mannen ikke utvises.

Svenske gammelmedier har i sin dekning av saken sladdet bildene av Ahmed, og unnlatt å fastslå mannens bakgrunn. Lengst går statskanalen SVT, som har kalt somalieren en 39 år gammel Norrköpingsborger».